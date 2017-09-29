Сепанг прощается с «Королевской серией»

В прошлом году этап на автодроме в Сепанге стал важнейшим в битве Нико Росберга и Льюиса Хэмилтона. В текущем сезоне «Гран-при Малайзии» тоже обещает стать историческим. Россиянин Даниил Квят за всеми событиями последнего в истории малазийского этапа будет смотреть со стороны.

Этап пройдет в Сепанге в последний раз. Еще в апреле новые владельцы «Королевской серии» объявили, что контракт с правительством Малайзии продлен не буден. Так что теперь на первом автодроме, который построил Герман Тильке, будут проводиться только мотогонки. А жаль. Обычно малазийская гонка проходит непредсказуемо, даже когда не вмешивается погода.

Достаточно вспомнить прошлый год: феерический старт, после которого борьбу завершил Себастьян Феттель, а Нико Росберг оказался в хвосте пелотона, и море событий по ходу «Гран-при», включая отказ почти безотказного двигателя «Мерседес» на болиде лидировавшего Льюиса Хэмилтона. Вместо победы — сход с дистанции, что вкупе с третьим местом Росберга в итоге и стало ключевым фактором в борьбе за корону. Преимущество Нико в чемпионате составило 5 очков.

Даниил Квят ту гонку провел невзрачно, став 14-м. Но сейчас он в лучшем случае посмотрит «Гран-при Малайзии» по телевизору. Или вообще смотреть не будет. Россиянина отправили в принудительный отпуск. Пока на два ближайших этапа. В итоге Сепанг попрощается с «Формулой-1» без Квята, но от этого предстоящий этап менее интересным точно не станет. Тем более что синоптики обещают на день гонки ливень, а это значит, что не исключено повторение «Гран-при Сингапура» и очередной непредсказуемый старт.

Даниил КВЯТ. AFP 2017

«С КВЯТОМ НЕ ОБЩАЛСЯ. Я ЕМУ СОЧУВСТВУЮ»

Сам Даниил не делал заявлений относительно своего отстранения. За него пока говорят другие. Испанец Карлос Сайнс, напарник Квята, был предельно лаконичен: «Мы ведем борьбу в Кубке конструкторов и должны быть уверены, что если у нас есть шанс набрать очки, то этот шанс будет использован». Француз Пьер Гасли, который и заменит Квята в Малайзии и Японии, не скрывал своей радости: «Сбылась мечта. Но я упорно работал и делал все для этого». На вопрос о том, что он сказал Квяту, Гасли не стал ничего выдумывать: «Я не общался с Даниилом. Конечно, мне очень жаль, что так получилось, я ему сочувствую, но так бывает в спорте».

К Гасли в Малайзии будет приковано повышенное внимание. И он это прекрасно понимает. Сложно начинать сезон в качестве дебютанта, но еще сложнее дебютировать по ходу чемпионата, причем в тот момент, когда может решиться твоя судьба. Конечно, для молодого француза было бы здорово хотя бы раз в двух гонках финишировать в очковой зоне, но это был бы какой-то волшебный вариант. «Не буду загадывать. Случиться может что угодно», — подчеркнул Гасли. Понятно, что сам он рассчитывает показать максимум, но Квят из гонки в гонку рассчитывал на то же самое.

Себастьян ФЕТТЕЛЬ (слева) и Льюис ХЭМИЛТОН. Reuters

БЕЗ ЛИШНЕГО РИСКА НА ВЕРШИНЕ МИРА

Ситуация в чемпионате такова, что Льюису Хэмилтону можно лишний раз не рисковать. Лидер «Мерседес» после трех побед подряд лидирует в личном зачете. Он в отличной форме и отличном настроении после продления контракта с командой до окончания чемпионата-2020. Впрочем, в том, что Хэмилтон продлит свои отношения с «Мерседес», мало кто сомневался, хотя какое-то время назад ходили разговоры о том, что британец может перейти в мотогонки.

Конечно, за шесть этапов до окончания сезона 28 очков преимущества ничего не гарантируют, но зато позволяют Льюису и «Мерседес» выстраивать стратегию более вариативно, чем «Феррари», и где-то даже поступиться итоговым местом ради главной цели. Для Феттеля задача только одна — победа. Он чаще всех из действующих пилотов побеждал в Малайзии (четыре раза), но это само по себе преимущества не дает.

Тем более, трасса в Сепанге с ее длинными прямыми и довольно быстрыми поворотами больше подходит «Мерседес». Но других вариантов у Себастьяна нет. «Давайте не будем считать, у кого сколько очков сейчас, и делать какие-то расклады. Посмотрим, что будет после заключительной гонки», — философски заметил Феттель.

КАЛЕНДАРЬ ГОНОЧНОГО УИК-ЭНДА

29 сентября, пятница.

7.00 — 8.30 Первая тренировка.

10.00 — 11.30 Вторая тренировка.

30 сентября, суббота.

9.00 — 10.00 Третья тренировка.

12.00 — 13.00 Квалификация.

1 октября, воскресенье.

10.00 — 12.00 Гонка.