Квята позвали в другую гоночную серию
Гонщик Даниил Квят, временно отстраненный от участия в
Гран-при Формулы-1, получил предложение от российской серии Mitjet. Об этом сообщается на странице чемпионата в Facebook.
«Митджет 2.0» (Mitjet 2.0) — кузовной чемпионат по автомобильным кольцевым гонкам в России. Участие в гонках является коммерческим.
26 сентября Квят был выведен из состава команды Toro Rosso и заменен на французского Гонщика Пьера Гасли. Это решение руководство команды объяснило нереализованным потенциалом россиянина.
После 14 этапов «Формулы-1» нынешнего сезона Квят с четырьмя очками в активе занимает последнее, 19-е место в личном зачете пилотов.
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