Алонсо примет решение о будущем после ГП Японии
Гонщик «Макларена» Фернандо Алонсо примет решение о своём будущем в промежутке между
Гран-при Японии и США, сообщает crash.
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По информации источника, именно такие сроки обозначил Алонсо своей команде. Примечательно, что ранее сообщалось, что Алонсо обсудит с командой своё будущее во время
Со следующего сезона «Макларен» перейдёт на моторы «Рено», что может гарантировать прогресс конюшни из Уокинга. По слухам, смена моториста была одним из условий продления контракта со стороны гонщика.
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