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28 сентября 2017, 17:54 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Алонсо примет решение о будущем после ГП Японии

Гонщик «Макларена» Фернандо Алонсо примет решение о своём будущем в промежутке между Гран-при Японии и США, сообщает crash.

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По информации источника, именно такие сроки обозначил Алонсо своей команде. Примечательно, что ранее сообщалось, что Алонсо обсудит с командой своё будущее во время уик-энда в Малайзии.

Со следующего сезона «Макларен» перейдёт на моторы «Рено», что может гарантировать прогресс конюшни из Уокинга. По слухам, смена моториста была одним из условий продления контракта со стороны гонщика.
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