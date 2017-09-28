Алонсо примет решение о будущем после ГП Японии

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По информации источника, именно такие сроки обозначил Алонсо своей команде. Примечательно, что ранее сообщалось, что Алонсо обсудит с командой своё будущее во время уик-энда в Малайзии.



Со следующего сезона «Макларен» перейдёт на моторы «Рено», что может гарантировать прогресс конюшни из Уокинга. По слухам, смена моториста была одним из условий продления контракта со стороны гонщика.