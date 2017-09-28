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28 сентября 2017, 17:07 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Алонсо определится со своим будущим после 8 октября

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо подчеркнул, что определится со своим будущим после «Гран-при Японии».

Пилот <span class=error>Макларена</span> <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Алонсо</span> подчеркнул что определится со своим будущим после Гран-при Японии. Увеличить
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Эта гонка запланирована на 8 октября.

— Было бы неплохо принять решение в следующий небольшой перерыв после гонки в Японии, — цитирует AFP Алонсо. — Между Малайзией и Японией будет не так много времени, чтобы все обговорить. Мы будем слишком заняты работой. Но после Японии все должно быть завершено.
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