Алонсо определится со своим будущим после 8 октября
Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо подчеркнул, что определится со своим будущим после «Гран-при Японии».
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Эта гонка запланирована на 8 октября.
— Было бы неплохо принять решение в следующий небольшой перерыв после гонки в Японии, — цитирует AFP Алонсо. — Между Малайзией и Японией будет не так много времени, чтобы все обговорить. Мы будем слишком заняты работой. Но после Японии все должно быть завершено.
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