Резервный пилот «Рено» Сироткин поучаствует в первой практике Гран-при Малайзии «Ф-1»
Резервный пилот команды «Рено» россиянин Сергей Сироткин примет участие в первой сессии свободных заездов 15-го этапа чемпионата «Формулы-1»
Гран-при Малайзии, сообщает Motorsport.com.
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Ранее в текущем сезоне 22-летний российский пилот выступал в сессии свободных заездов на
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