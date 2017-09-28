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28 сентября 2017, 15:39 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Резервный пилот «Рено» Сироткин поучаствует в первой практике Гран-при Малайзии «Ф-1»

Резервный пилот команды «Рено» россиянин Сергей Сироткин примет участие в первой сессии свободных заездов 15-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Малайзии, сообщает Motorsport.com.

Резервный пилот команды Рено россиянин Сергей <span class=error>Сироткин</span> примет участие в первой сессии свободных заездов 15-го этапа чемпионата Формулы-1 <nobr>Гран-при </nobr>Малайзии сообщает Motorsport.com. Увеличить
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Гран-при Малайзии пройдет с 29 сентября по 1 октября. В первой практике в пятницу на трассе в Сепанге Сироткин заменит за рулем болида «Рено» немца Нико Хюлькенберга.

Ранее в текущем сезоне 22-летний российский пилот выступал в сессии свободных заездов на Гран-при России, Испании и Австрии.
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