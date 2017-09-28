Резервный пилот «Рено» Сироткин поучаствует в первой практике Гран-при Малайзии «Ф-1»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Гран-при Малайзии пройдет с 29 сентября по 1 октября. В первой практике в пятницу на трассе в Сепанге Сироткин заменит за рулем болида «Рено» немца Нико Хюлькенберга.