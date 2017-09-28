Перес помирился с Оконом перед подписанием нового контракта
Гонщик «Форс Индия» Серхио Перес рассказал, что перед подписанием нового соглашения с командой он разрешил все разногласия, накопившиеся в его отношениях с Эстебаном Оконом после серии инцидентов двух пилотов.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я думаю, что в
После Баку мы никогда достаточно не проясняли ситуацию, и я думаю, что эмоции сохранялись. То, что случилось в Бельгии, было особенной ситуацией: неверный выбор режима мотора, недостаточное количество энергии, контакт. Случилось так много всего. Хорошо, что мы потом всё прояснили и теперь работаем на благо команды, — приводит слова Переса F1i.
Гонщики «Форс Индия» сталкивались на этапах в Баку, Венгрии и Бельгии, а на
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