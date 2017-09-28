Перес помирился с Оконом перед подписанием нового контракта

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«Я думаю, что в какой-то момент мы плохо работали вместе, это было довольно очевидно. Впоследствии ситуация изменилась. Думаю, самый худший момент был в Бельгии, а после этого, думаю, вещи стали улучшаться. Мы достигли низшей точки, после чего могли двигаться только вверх. Теперь мы хорошо работаем вместе, и это важно для пользы команды.

После Баку мы никогда достаточно не проясняли ситуацию, и я думаю, что эмоции сохранялись. То, что случилось в Бельгии, было особенной ситуацией: неверный выбор режима мотора, недостаточное количество энергии, контакт. Случилось так много всего. Хорошо, что мы потом всё прояснили и теперь работаем на благо команды, — приводит слова Переса F1i.