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https://sport.mail.ru/news/formula1/31153099/
28 сентября 2017, 12:29 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Болид Шумахера Ferrari F2001 выставят на аукционе в Нью-Йорке

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Болид «Феррари» образца 2001 года, который пилотировал немец Михаэль Шумахер, будет выставлен на продажу 16 ноября на мероприятии аукционного дома RM Sotheby’s в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба RM Sotheby’s.

На этом болиде в 2001 году Шумахер выиграл четвертый титул чемпиона мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Болид решили выставить на аукцион по случаю празднования 70-летия «Феррари». Торги начнутся с $4 млн.

Шумахер выступал в «Формуле-1» с 1991 по 2012 год (с перерывом на 2007−09 гг.) за команды «Бенеттон», «Феррари» и «Мерседес». Он является семикратным чемпионом мира. Обладает рекордами «Формулы-1» по количеству побед (91), подиумов (155), побед за один сезон (13) и чемпионских титулов подряд (5). В декабре 2013 года на горнолыжной трассе во Франции Шумахер получил серьезную черепно- мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. Бывший гонщик проходит восстановительные процедуры с сентября 2014 года.
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