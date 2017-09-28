Болид Шумахера Ferrari F2001 выставят на аукционе в Нью-Йорке

На этом болиде в 2001 году Шумахер выиграл четвертый титул чемпиона мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Болид решили выставить на аукцион по случаю празднования 70-летия «Феррари». Торги начнутся с $4 млн.

Шумахер выступал в «Формуле-1» с 1991 по 2012 год (с перерывом на 2007−09 гг.) за команды «Бенеттон», «Феррари» и «Мерседес». Он является семикратным чемпионом мира. Обладает рекордами «Формулы-1» по количеству побед (91), подиумов (155), побед за один сезон (13) и чемпионских титулов подряд (5). В декабре 2013 года на горнолыжной трассе во Франции Шумахер получил серьезную черепно- мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. Бывший гонщик проходит восстановительные процедуры с сентября 2014 года.