Оба пилота «Хааса» получат в Малайзии обновлённые тормоза CI
Команда «Хаас» будет использовать на
Гран-при Малайзии обновлённые тормозные диски с улучшенным охлаждением.
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По ходу сезона Ромен Грожан переключался с использования тормозов Brembo на Carbone Industrie (CI) в поисках наиболее подходящего ему решения. Ему понравилось, как работают тормоза CI, однако проблемы с их охлаждением вынудили «Хаас» вернуться к использованию продукции Brembo.
В Малайзию «Хаас» привёз новые тормоза, с новыми каналами охлаждения от CI.
И Грожан, и его напарник Кевин Магнуссен будут использовать новинки на пятничной практике
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