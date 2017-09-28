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28 сентября 2017, 11:52 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Оба пилота «Хааса» получат в Малайзии обновлённые тормоза CI

Команда «Хаас» будет использовать на Гран-при Малайзии обновлённые тормозные диски с улучшенным охлаждением.

Команда <span class=error>Хаас</span> будет использовать на <nobr>Гран-при </nobr>Малайзии обновлённые тормозные диски с улучшенным охлаждением. Увеличить
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По ходу сезона Ромен Грожан переключался с использования тормозов Brembo на Carbone Industrie (CI) в поисках наиболее подходящего ему решения. Ему понравилось, как работают тормоза CI, однако проблемы с их охлаждением вынудили «Хаас» вернуться к использованию продукции Brembo.

В Малайзию «Хаас» привёз новые тормоза, с новыми каналами охлаждения от CI.

И Грожан, и его напарник Кевин Магнуссен будут использовать новинки на пятничной практике Гран-при Малайзии, сообщает Autosport.
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