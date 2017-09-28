Для Квята не всё потеряно

Единственный основной российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят временно отстранен от участия в «Королевских гонках». К такому решению закономерно привели и его слабые результаты в последние полтора года, и обстановка вокруг других гонщиков системы «Ред Булл» — Карлоса Сайнса-младшего и Пьера Гасли.

В следующем году «Торо Россо» ждут перемены: конюшня перейдет на двигатели «Хонда», а ее нынешний лидер Карлос Сайнс с 2018 года будет выступать за «Рено». В качестве замены испанцу руководитель программы пилотов «Ред Булл» Гельмут Марко выбрал Пьера Гасли. 21-летний француз в прошлом сезоне выиграл престижную молодежную серию GP2, а в этом борется за титул в японском чемпионате «Супер-Формула». Пьер Гасли примет участие в Гран-при Малайзии и Гран-при Японии. На Гран-при США Даниил Квят, вероятно, вернется в состав «Торо Россо», поскольку лидер команды в это же время должен будет выступить в решающей гонке «Супер-Формулы».

2017 год стал худшим в карьере Даниила Квята. В 14 гонках сезона он лишь дважды попадал в очковую зону, заняв девятое место в Гран-при Австралии и Испании. Сейчас в активе 23-летнего россиянина всего четыре очка и 19-е место в общем зачете. В то же время у его партнера по команде — испанца Карлоса Сайнса-младшего, который выступает на таком же болиде, что и Даниил Квят, — 48 очков и 9-е место.

— Временное отстранение от гонок — не самый идеальный сценарий для Даниила, — заявил «Известиям» известный российский гонщик Михаил Алешин. — Но еще не всё потеряно. Квят уже не маленький мальчик и не первый год в «Формуле-1». Он прекрасно понимает, что в этом виде спорта не всё решает талант. Иногда на первый план выходят другие моменты, в том числе и финансовые. Конечно, ему сейчас очень непросто, но, думаю, он справится. Уверен, что Квят как минимум не хуже, чем Сайнс.

По мнению первого тренера Даниила Квята Олега Гуськова, со своими задачами не справляются инженеры «Торо Россо».

— Не хватает не уровня мастерства Дани, а инженерной подготовки по шасси и настройки машины, — заявил «Известиям» Олег Гуськов. — У Сайнса и Квята одинаковые болиды, но их настраивают разные люди. Поэтому нашему гонщику остается лишь надеяться на профессионального инженера, который качественно сделает свою работу. От пилота, к сожалению, не всё зависит. На мой взгляд, машина Дани не может ехать быстро. На первых тренировках, где команда ставит стандартные настройки, Квят регулярно попадает в пятерку сильнейших. Это говорит о том, что у него нормальное чувство машины. Но в дальнейшем другие команды постоянно улучшают свой результат, а «Торо Россо», наоборот, сдувается. И это длится уже целый сезон. Что касается Гасли — я знаю, что это талантливый пилот, но не следил за его карьерой внимательно.

В мае 2016 года года после нескольких неудачных гонок сезона Даниил Квят был переведет из более сильной команды «Ред Булл» в конюшню «Торо Россо», которая считается менее статусной. Его нынешнее соглашение рассчитано до конца сезона, и, учитывая сложившуюся ситуацию, не факт, что оно будет продлено.

— Любая команда прекрасно знает, что Квят быстрый и талантливый пилот, — сказал Михаил Алешин. — Просто сейчас у него неудачный сезон, но нет сомнений, что все его лучшие качества по-прежнему при нем. У него большой талант и огромная работоспособность. Думаю, он сделает правильные выводы и будет идти дальше. На «Ред Булле» свет клином не сошелся, есть и другие команды. Просто нужно найти оптимальные условия и место, где будет возможность стабильно набирать очки. В мире автоспорта к Квяту испытывают уважение и понимают, что бывает всякое, — это спорт. Хорошо было бы, чтобы и на родине Даниила не только критиковали, но и поддерживали.