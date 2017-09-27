Гасли: Менять Квята было необязательно

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«Я знал о переговорах, но необязательно было занимать место Даниила Квята. В любом случае Карлос Сайнс уходит в конце сезона. В понедельник я прилетел в Малайзию из Японии и вечером узнал, что в следующие выходные мне предстоит сесть за руль «Торо Россо», — цитирует Гасли Yahoo.