Куда пойти Квяту после «Торо Россо»?

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На этой неделе команда «Торо Россо» объявила, что единственный россиянин в «королевской серии» Даниил Квят пропустит два ближайших этапа чемпионата мира — «Гран-при Малайзии» и «Гран-при Японии». Квята, неизменно стартовавшего на всех этапах с 2014 года, заменит француз Пьер Гасли, которого руководство команды хочет проверить в боевых условиях перед тем как решить, подписывать ли с ним контракт на будущий год. При этом соглашения на сезон-2017 нет и у Даниила, и не исключено, что нынешний отпуск может стать для 23-летнего россиянина прелюдией к окончательной отставке. Какие есть у Квята варианты на случае потери нынешней работы?

Даниил КВЯТ. AFP 2017

«ФОРМУЛА-1»

На следующий год в «королевских гонках», помимо «Торо Россо», есть два вакантных пока места — в «Уильямсе» и «Заубере». В британской команде ищут напарника Лэнсу Строллу, который точно останется на будущий сезон. Но фамилия Квята в списках претендентов не значится. Возможно, еще на год задержится в «Формуле-1» нынешний пилот «Уильямса» ветеран Фелипе Масса. Другие кандидаты — поляк Роберт Кубица, намеревающийся вернуться в «Ф1» после перерыва, связанного с травмой и участвовавший в этом году в тестах «Рено», и англичанин Пол Ди Реста.

Что касается «Заубера», то скромной швейцарской команде, которую могут покинуть и Паскаль Верляйн, и Антонио Джовинацци, традиционно интересен пилот с серьезным финансовым бэкграундом. Проще говоря, тот, кого зовут рента-драйверами. Увы (в данном случае лучше всего подходит это междометие), Квят не из их числа. Когда россиян только появился в «Формуле», мы этим гордились: молодец, пробился за счет таланта, а не благодаря деньгам покровителя или миллионам большой корпорации. Теперь же этот факт может обернуться против россиянина.

К тому же «Заубер» сильно зависит от «Феррари», поставляющей швейцарцам моторы. И у итальянцев вполне может быть свой взгляд на то, кто должен стать боевым пилотом подшефной команды. И Квят им в этом отношении наверняка не слишком интересен.

Ни один пилот, покинувший «Торо Россо» за последние годы, в «Формуле-1» больше не закрепился. Путей два — или наверх, в «Ред Булл», как сделали Дэниэль Риккьярдо или Макс Ферстаппен, или на выход. Исключение — Карлос Сайнц, уходящий в «Рено». А так, Себастьян Буэми подвизался тестером в «Ред Булле» и «Феррари», Жан-Эрик Вернь поработал год тест-пилотом в той же «Феррари», после чего ушел в другие серии, а Хайме Альгерсуари и вовсе завершил карьеру, успев попробовать себя в роли ди-джея и телеведущего.

Даниил КВЯТ. AFP 2017

«ФОРМУЛА Е»

Пожалуй, это самый интересный для Квята вариант. «Формула Е» — гоночная серия, в которой участвуют электромобили. Проводится по системе «осень-весна». Проект это достаточно новый, первый чемпионат стартовал только три года назад.

В серии засветилось немало бывших пилотов «Формулы-1» — как ветеранов вроде Ярно Трулли или Ника Хайдфельда, так и людей, выступавших в «королевских гонках» совсем недавно — типа Жерома Д’Амброзио, Бруно Сенны, Каруна Чандхока, Нелсиньо Пике и других. Пике, кстати, стал первым чемпионом «Формулы Е».

Экс-гонщики «Торо Россо» чувствуют себя в этой серии очень даже неплохо. Буэми стал вице-чемпионом в сезоне-2014/15, а на следующий год выиграл общий зачет, а Вернь имеет в активе одну победу и несколько подиумов.

Сезон-2017/18 в электрической «Формуле» стартует в декабре двумя гонками в Гонконге, после чего возобновится уже в январе. В четырех командах еще есть места. Для Квята это стало бы не худшим вариантом продолжения карьеры пилота.

Даниил КВЯТ. AFP 2017

WEC, INDYCAR, РАЛЛИ

Тут все очень и очень туманно. WEC (гонки на выносливость) переживает тяжелые времена. Серию покинули два ведущих производителя — «Ауди» и «Порше», что поставило главный и самый известный класс чемпионата, традиционно привлекавший основное внимание публики — LMP1 — под угрозу закрытия. Руководство WEC думает, как выйти из этого положения, но сейчас это явно не тот проект, в который стоит ввязываться.

Indycar? Там тоже нужна серьезная финансовая подпитка. Ну, или громкое имя, под которое можно подтянуть крупных спонсоров, работающих не только из чувства патриотизма. Спонсоров, способных купить место в американской серии на целый сезон у Квята в данный момент нет.

Ралли? Пилоты «Формулы-1» оказываются тут крайне редко. Можно вспомнить только Кими Райкконена да Кубицу. Финн провел в ралли два сезона — 2010 и 2011 годов, в первом из которых набрал 25 очков и занял 10-е место в общем зачете. Для поляку же участие в раллийной гонке, как известно, едва обернулось трагедией — после аварии в феврале 2011 году врачам понадобилось четыре операции, чтобы спасти правую руку Кубицы. В общем, появление Квята в ралли станет большой сенсацией. Также не стоит ждать Даниила в младших формульных сериях и DTM, поскольку в них в основном пробуют себя молодые гонщики, а зрелые мастера появляются там крайне редко.