Квята отстранили от «Формулы-1»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят отстранен руководством команды от участия в ближайших этапах «Формулы-1». Соответствующая информация появилась на официальном сайте итальянской команды во вторник, 26 сентября. На предстоящем Гран-при Малайзии, который пройдет с 29 сентября по 1 октября, россиянина заменит 21-летний француз Пьер Гасли, один из участников программы молодых пилотов «Ред Булл».

«Это не прощание с Квятом — он по-прежнему является частью семьи нашей команды», — также отмечается на сайте «конюшни».

При этом в руководстве команды не стали скрывать причин замены Даниила на Гасли. По словам руководителя «Торо Россо» Франца Тоста, Квят в этом сезоне по ряду причин не сумел продемонстрировать свой истинный потенциал и именно поэтому был отстранен на ближайшие гонки.

Цитата Руководитель «Торо Россо» Франц Тост Замена пилотов позволит нам принять более взвешенное решение при выборе состава команды на 2018 год. По ряду причин — как технических проблем, так и собственных ошибок — Квят пока не продемонстрировал свой истинный потенциал в этом году, поэтому мы заменим его в следующих гонках. Это даст нам возможность оценить Пьера на трассе на Гран-при.

В свою очередь сам Гасли, комментируя решение команды, пообещал, что сделает все возможное для наилучших выступлений.

«Я бы хотел поблагодарить каждого, кто помог мне получить этот шанс в моей гоночной карьере. Это отличная возможность для меня. Чувствую, что максимально готов — я готовился ко всему в роли третьего пилота “Ред Булл” в этом году. И я сделаю все возможное, чтобы хорошо выступить в составе “Торо Россо” в ближайших гонках», — сказал француз.

Он также поделился своими ожиданиями от Гран-при Малайзии.

«Я не волнуюсь, так как нахожусь в восторге от грядущего дебюта в «Формуле-1» на трассе «Сепанг». Я тяжело работал и готовился, чтобы получить этот шанс, и очень счастлив. Знаю, что это будет отличаться от всего, что я делал прежде, плюс остальные пилоты гоняются весь сезон, так что мне придется ко многому привыкнуть и многое узнать.

Это огромный вызов, и я не могу дождаться этого. Я уже проводил гонки на «Сепанге» в прошлом году и завоевал поул в GP2 («Формула-2″ — “Газета.Ru”), так что эта трасса не может мне не нравиться. Здесь сложно из-за высокой влажности, но я хорошо подготовлен физически», — заверил пилот.

С другой стороны, отстранение на две гонки еще не говорит о том, что Квята в будущем уволят из команды. Советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин считает, что это не повлияет на его карьеру в «Торо Россо».

Цитата Игорь Ермилин Эти два этапа которые он пропустит никак не отразятся на его позиции и на позиции команды. Что будет потом, я думаю, они для себя еще не определились и сейчас рассматривают варианты. «Формула-1» — сложно предсказуемый вид спорта, в ней масса подводных камней, которые нам не видны.

23-летний Квят дебютировал в «Формуле-1» в 2014 году. В составе «Торо Россо» в том сезоне он провел 19 гонок, в которых набрал восемь очков, и занял итоговое 15-е место в общем зачете.

А уже в следующем году решением руководство россиянин пошел на повышения, став пилотом «старшей» команды — «Ред Булл».

Сезон-2015 пока что остается наиболее удачным в карьере Квята в «Формуле-1» — набрав 95 очков, российский гонщик сумел финишировать седьмым в зачете пилотов. В этом же году случился и первый подиум Даниила, который сумел стать вторым на Гран-при Венгрии.

«Молодец, я всегда говорил, что он талант», — прокомментировал тогда достижение Квята на тот момент министр спорта России Виталий Мутко.

К сожалению, в сезоне-2016 Квяту не только не удалось превзойти свои предыдущие успехи, но и хотя бы удержаться на уже поставленной планке. Несмотря на еще один подиум (третье место в Китае), Даниил уже с пятого этапа был возвращен в «Торо Россо», а в обратном направлении последовал голландец Макс Ферстаппен — один из самых одаренных, по мнению некоторых, гонщиков современности.

Однако и в итальянской команде у Квята не пошло — многие гонки в том году россиянину так и не удалось завершить из-за аварий и сходов по техническим причинам, в результате чего с 25 очками он стал лишь 14-м в общем зачете.

Еще хуже складывается для Даниила текущий сезон — в 14 гонках чемпионата россиянин набрал всего четыре балла и пока что располагается на 19-м месте в турнирной таблице.