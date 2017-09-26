Квята отстранили от «Формулы-1»
Команда «Формулы-1» «Торо Россо» отстранила российского гонщика Даниила Квята от участия в ближайших этапах чемпионата. По словам руководителя итальянской «конюшни» Франца Тоста, данное решение было принято
из-за того, что Квят в этом сезоне не сумел продемонстрировать свой истинный потенциал.
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Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят отстранен руководством команды от участия в ближайших этапах «Формулы-1». Соответствующая информация появилась на официальном сайте итальянской команды во вторник, 26 сентября. На предстоящем
«Это не прощание с Квятом — он
При этом в руководстве команды не стали скрывать причин замены Даниила на Гасли. По словам руководителя «Торо Россо» Франца Тоста, Квят в этом сезоне по ряду причин не сумел продемонстрировать свой истинный потенциал и именно поэтому был отстранен на ближайшие гонки.
В свою очередь сам Гасли, комментируя решение команды, пообещал, что сделает все возможное для наилучших выступлений.
«Я бы хотел поблагодарить каждого, кто помог мне получить этот шанс в моей гоночной карьере. Это отличная возможность для меня. Чувствую, что максимально готов — я готовился ко всему в роли третьего пилота “Ред Булл” в этом году. И я сделаю все возможное, чтобы хорошо выступить в составе “Торо Россо” в ближайших гонках», — сказал француз.
Он также поделился своими ожиданиями от
«Я не волнуюсь, так как нахожусь в восторге от грядущего дебюта в «Формуле-1» на трассе «Сепанг». Я тяжело работал и готовился, чтобы получить этот шанс, и очень счастлив. Знаю, что это будет отличаться от всего, что я делал прежде, плюс остальные пилоты гоняются весь сезон, так что мне придется ко многому привыкнуть и многое узнать.
Это огромный вызов, и я не могу дождаться этого. Я уже проводил гонки на «Сепанге» в прошлом году и завоевал поул в GP2 («Формула-2″ — “Газета.Ru”), так что эта трасса не может мне не нравиться. Здесь сложно
С другой стороны, отстранение на две гонки еще не говорит о том, что Квята в будущем уволят из команды. Советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин считает, что это не повлияет на его карьеру в «Торо Россо».
23-летний Квят дебютировал в «Формуле-1» в 2014 году. В составе «Торо Россо» в том сезоне он провел 19 гонок, в которых набрал восемь очков, и занял итоговое 15-е место в общем зачете.
А уже в следующем году решением руководство россиянин пошел на повышения, став пилотом «старшей» команды — «Ред Булл».
Сезон-2015 пока что остается наиболее удачным в карьере Квята в «Формуле-1» — набрав 95 очков, российский гонщик сумел финишировать седьмым в зачете пилотов. В этом же году случился и первый подиум Даниила, который сумел стать вторым на
«Молодец, я всегда говорил, что он талант», — прокомментировал тогда достижение Квята на тот момент министр спорта России Виталий Мутко.
К сожалению, в сезоне-2016 Квяту не только не удалось превзойти свои предыдущие успехи, но и хотя бы удержаться на уже поставленной планке. Несмотря на еще один подиум (третье место в Китае), Даниил уже с пятого этапа был возвращен в «Торо Россо», а в обратном направлении последовал голландец Макс Ферстаппен — один из самых одаренных, по мнению некоторых, гонщиков современности.
Однако и в итальянской команде у Квята не пошло — многие гонки в том году россиянину так и не удалось завершить
Еще хуже складывается для Даниила текущий сезон — в 14 гонках чемпионата россиянин набрал всего четыре балла и пока что располагается на 19-м месте в турнирной таблице.
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