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26 сентября 2017, 18:21 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Гасли — о Гран-при Малайзии: Я не волнуюсь, я в восторге

Пилот молодёжной программы «Ред Булл» Пьер Гасли, который заменит на Гран-при Малайзии в «Торо Россо» россиянина Даниила Квята, поделился ожиданиями от малазийского и японского Гран-при.

Пилот молодёжной программы Ред <span class=error>Булл</span> Пьер Гасли который заменит на <nobr>Гран-при </nobr>Малайзии в <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> россиянина Даниила <span class=error>Квята</span> поделился ожиданиями от <span class=error>малазийского</span> и японского <nobr>Гран-при.</nobr> Увеличить
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«Я не волнуюсь, я в восторге от грядущего дебюта в Формуле-1 на трассе «Сепанг». Я тяжело работал и готовился, чтобы получить этот шанс в Формуле-1, и очень счастлив. Знаю, что это будет отличаться от всего, что я делал прежде, к тому же остальные пилоты гоняются весь сезон, так что мне придётся ко многому привыкнуть и многое узнать.

Это огромный вызов, и я не могу дождаться этого. Я уже проводил гонки на «Сепанге» в прошлом году и завоевал поул в GP2, так что эта трасса не может мне не нравиться. Здесь сложно из-за высокой влажности, но я хорошо подготовлен физически.

Что касается Японии, то в этой стране я соревнуюсь весь год. На трассе «Сузука» я сперва провёл 2,5 дня тестов, после чего там состоялся этап. Это удивительный трек с высокоскоростными участками и фантастическим первым сектором. Это одна из любимых моих трасс, даже невзирая не грустные ассоциации, связанные с аварией Бьянки.

Что касается самой Японии, то мне нравится здесь всё больше и больше. Особенно это касается культуры и самих людей, того, как они относятся к другим. Я рад открывать всё это, но сейчас я жду своей первой гонки в Формуле-1, — приводит слова Гасли пресс-служба «Торо Россо».
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