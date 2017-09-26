«Я не волнуюсь, я в восторге от грядущего дебюта в Формуле-1 на трассе «Сепанг». Я тяжело работал и готовился, чтобы получить этот шанс в Формуле-1, и очень счастлив. Знаю, что это будет отличаться от всего, что я делал прежде, к тому же остальные пилоты гоняются весь сезон, так что мне придётся ко многому привыкнуть и многое узнать.

Это огромный вызов, и я не могу дождаться этого. Я уже проводил гонки на «Сепанге» в прошлом году и завоевал поул в GP2, так что эта трасса не может мне не нравиться. Здесь сложно из-за высокой влажности, но я хорошо подготовлен физически.

Что касается Японии, то в этой стране я соревнуюсь весь год. На трассе «Сузука» я сперва провёл 2,5 дня тестов, после чего там состоялся этап. Это удивительный трек с высокоскоростными участками и фантастическим первым сектором. Это одна из любимых моих трасс, даже невзирая не грустные ассоциации, связанные с аварией Бьянки.