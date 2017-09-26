В Toro Rosso объяснили решение отстранить Квята
Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU — Итальянская команда Toro Rosso, выступающая в чемпионате мира по автогонкам класса «Формула-1», официально объявила о решении отстранить российского гонщика Даниила Квята от ближайшего этапа соревнования,
Гран-при Малайзии.
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В сообщении, распространенном
Квята в команде, как и анонсировали ранее СМИ, заменит француз Пьер Гасли, участник программы Red Bull Junior.
В сообщении подчеркивается, что Квят «все еще является частью семьи Red Bull (дочерней командой которого является Toro Rosso — ИФ)».
В настоящее время Квят занимает 17-е место в личном зачете «Формулы-1», на его счету 4 очка.
Квят начал выступать в «Формуле-1» в 2014 году — за Toro Rosso, дочерней команде Red Bull. В 2015 году он пошел на повышение, заменив в Red Bull знаменитого Себастьяна Феттеля. По итогам сезона-2015 россиянин занял седьмое место. Весной 2016 года Квят пошел на понижение, вернувшись в Toro Rosso. Сообщалось, что российский гонщик поплатился за то, что на этапе «Формулы-1» в Сочи устроил аварию, выбив с трассы четырехкратного чемпиона мира Феттеля.
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