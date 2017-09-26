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26 сентября 2017, 14:19 | Авто/мото: Формула-1 | Интерфакс

В Toro Rosso объяснили решение отстранить Квята

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU — Итальянская команда Toro Rosso, выступающая в чемпионате мира по автогонкам класса «Формула-1», официально объявила о решении отстранить российского гонщика Даниила Квята от ближайшего этапа соревнования, Гран-при Малайзии.

<em>Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU </em>— Итальянская команда <span class=error>Toro</span> Rosso выступающая в чемпионате мира по автогонкам класса Формула-1 официально объявила о решении отстранить российского гонщика Даниила <span class=error>Квята</span> от ближайшего этапа соревнования <nobr>Гран-при </nobr>Малайзии. Увеличить
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В сообщении, распространенном пресс-службой Toro Rosso, говорится, что по ряду причин, часть из которых несут технический характер, а другая связана с ошибками пилота, «Даниил Квят не смог в этом году реализовать весь свой потенциал».

Квята в команде, как и анонсировали ранее СМИ, заменит француз Пьер Гасли, участник программы Red Bull Junior.

В сообщении подчеркивается, что Квят «все еще является частью семьи Red Bull (дочерней командой которого является Toro Rosso — ИФ)».

В настоящее время Квят занимает 17-е место в личном зачете «Формулы-1», на его счету 4 очка.

Квят начал выступать в «Формуле-1» в 2014 году — за Toro Rosso, дочерней команде Red Bull. В 2015 году он пошел на повышение, заменив в Red Bull знаменитого Себастьяна Феттеля. По итогам сезона-2015 россиянин занял седьмое место. Весной 2016 года Квят пошел на понижение, вернувшись в Toro Rosso. Сообщалось, что российский гонщик поплатился за то, что на этапе «Формулы-1» в Сочи устроил аварию, выбив с трассы четырехкратного чемпиона мира Феттеля.
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Новости Формулы-1

Россиянина Квята отстранили от ближайших этапов Формулы-1

Россиянина Квята отстранили от ближайших этапов Формулы-1

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU — Российский гонщик Даниил Квят отстранен командой Toro Rosso, цвета которой он защищает, от участия в ближайших Гран-при чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1», сообщает Motorsport.com.
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