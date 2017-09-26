Россиянина Квята отстранили от ближайших этапов Формулы-1
Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU — Российский гонщик Даниил Квят отстранен командой Toro Rosso, цвета которой он защищает, от участия в ближайших
Гран-при чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1», сообщает Motorsport.com.
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Видимо, что-то случилось...
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Причины, побудившие руководство команды к такому решению, не указываются.
Россиянин пропустит
Сообщается, что Гасли теоретически может вернуть Квяту место на
В настоящее время Квят занимает 17-е место в личном зачете «Формулы-1», на его счету 4 очка.
Квят начал выступать в «Формуле-1» в 2014 году — за Toro Rosso, дочерней команде Red Bull. В 2015 году он пошел на повышение, заменив в Red Bull знаменитого Себастьяна Феттеля. По итогам сезона-2015 россиянин занял седьмое место. Весной 2016 года Квят пошел на понижение, вернувшись в Toro Rosso.
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