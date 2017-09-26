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26 сентября 2017, 12:49 | Авто/мото: Формула-1 | Интерфакс

Россиянина Квята отстранили от ближайших этапов Формулы-1

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU — Российский гонщик Даниил Квят отстранен командой Toro Rosso, цвета которой он защищает, от участия в ближайших Гран-при чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1», сообщает Motorsport.com.

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Причины, побудившие руководство команды к такому решению, не указываются.

Россиянин пропустит Гран-при Малайзии, который пройдет в ближайшие выходные, а также следующий этап — Гран-при Японии. Его заменит участник программы Red Bull Junior француз Пьер Гасли, для которого малайзийский этап станет дебютной гонкой в «Формуле-1».

Сообщается, что Гасли теоретически может вернуть Квяту место на Гран-при США, поскольку этот уик-энд совпадет с финальной гонкой японской Суперформулы, где француз борется за титул.

В настоящее время Квят занимает 17-е место в личном зачете «Формулы-1», на его счету 4 очка.

Квят начал выступать в «Формуле-1» в 2014 году — за Toro Rosso, дочерней команде Red Bull. В 2015 году он пошел на повышение, заменив в Red Bull знаменитого Себастьяна Феттеля. По итогам сезона-2015 россиянин занял седьмое место. Весной 2016 года Квят пошел на понижение, вернувшись в Toro Rosso.
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