Мотор на болиде Алонсо не пострадал в аварии на Гран-при Сингапура
Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо сможет повторно использовать мотор, который был установлен на его болиде на
Гран-при Сингапура.
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Видимо, что-то случилось...
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На старте гонки в Сингапуре Алонсо угодил в аварию, в результате которой был серьёзно повреждён его автомобиль, в итоге команда приняла решение зазвать испанца в боксы, досрочно завершив для него гонку.
В «Хонде» опасались, что силовая установка после такой аварии потребует замены одного из компонентов, что могло привести к потери позиций на старте гонки в Малайзии. Однако после проведения необходимых проверок в своей
«Мы опасались, что
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