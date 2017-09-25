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25 сентября 2017, 16:27 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Мотор на болиде Алонсо не пострадал в аварии на Гран-при Сингапура

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо сможет повторно использовать мотор, который был установлен на его болиде на Гран-при Сингапура.

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На старте гонки в Сингапуре Алонсо угодил в аварию, в результате которой был серьёзно повреждён его автомобиль, в итоге команда приняла решение зазвать испанца в боксы, досрочно завершив для него гонку.

В «Хонде» опасались, что силовая установка после такой аварии потребует замены одного из компонентов, что могло привести к потери позиций на старте гонки в Малайзии. Однако после проведения необходимых проверок в своей штаб-квартире в Саукуре «Хонда» пришла к выводу, что двигатель можно использовать в Малайзии без замены каких-либо элементов.

«Мы опасались, что что-то было непоправимо повреждено, но, к счастью, после тщательной проверки на заводе мы можем подтвердить, что двигатель в норме и может быть повторно использован», — отметил руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава, слова которого приводит GPUpdate.
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