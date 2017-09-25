Льюис Хэмилтон: Здорово видеть, что у Феттеля есть слабые стороны

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Самое главное — всегда уважать своих соперников, — приводит Autosport.com.ru слова Хэмилтона. — Феттель — потрясающий спортсмен, один из лучших гонщиков в истории.

Но все-таки здорово видеть, что у него есть свои слабые стороны, и я очень благодарен ему за недавнюю ошибку. Хочется выигрывать, потому что ты лучший и работаешь больше остальных.

Напомним, на первом круге гонки Гран-при Сингапура Феттель спровоцировал аварию, в результате которого сошел с трассы. Теперь преимущество Хэмилтона над главным конкурентом в борьбе за титул чемпиона мира составляет 28 очков.