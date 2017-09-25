Льюис Хэмилтон: Здорово видеть, что у Феттеля есть слабые стороны
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поблагодарил немца Себастьяна Феттеля из «Феррари» за ошибку, допущенную на старте
Гран-при Сингапура.
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Видимо, что-то случилось...
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«Самое главное — всегда уважать своих соперников, — приводит Autosport.com.ru слова Хэмилтона. — Феттель — потрясающий спортсмен, один из лучших гонщиков в истории.
Но
Напомним, на первом круге гонки
15-й этап сезона
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