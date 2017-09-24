Алонсо занимает 2-е место в списке самых высокооплачиваемых пилотов в истории

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Первое место в нём занимает семикратный чемпион, легендарный Михаэль Шумахер, сумевший заработать $ 384,9 млн.

На втором месте расположился нынешний пилот «Макларена» Фернандо Алонсо — $ 335 млн. Третья строчка у пилота «Феррари» Кими Райкконена, который за годы карьеры в общей сложности заработал $ 323,2 млн. Опередит финна в ближайшее время идущий на четвёртом месте гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон — $ 320 млн. Замыкает топ-5 британец Дженсон Баттон — $ 187,8 млн.

Отметим, что в случае подписания нового контракта с «Маклареном» Алонсо, вероятно, в скором времени превзойдёт по этому показателю и Михаэля Шумахера.