Квят: уйти или остаться?

C тех пор, как единственного россиянина в «Формуле-1» в прошлом сезоне сразу после домашнего «Гран-при» вернули из главной команды «Ред Булл» в дочернюю, в его карьере начались нелегкие времена. Минувшим летом глава «бычков» Франц Тост довольно ясно обозначал желание сохранить состав команды и на будущий год, но за последние месяцы произошло довольно много событий, и уже ясно, что Карлос Сайнс минимум на год уходит в «Рено». Последует ли Квят на выход вслед за напарником? По всей вероятности, это выяснится лишь в конце сезона. Какие доводы могут сыграть в его пользу, а какие — против?

ПРОТИВ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Даже не разбираясь в «Королевских гонках», легко предположить, что Квят нынешний сезон откровенно проваливает. Достаточно посмотреть в общий зачет чемпионата мира, где напротив фамилии Сайнс в графе очки стоят цифры «48». Тогда как россиянин набрал за 14 гонок всего четыре балла — в 12 раз меньше партнера по команде.

И вообще, с момента возвращения в «Торо Россо» Квят провел 31 «Гран-при» и лишь пять раз финишировал в очковой зоне. Впереди Квята в зачете пилотов нынешнем сезоне и Джолеон Палмер, которому уже указали на дверь в «Рено», и Стоффель Вандорн, и Паскаль Верляйн, управляющий почти безнадежным «Заубером». И если бы не еще один представитель этой команды — Маркус Эрикссон, — Квят был бы худшим гонщиком текущего сезона. Это при том, что Сайнс уверенно входит в первую десятку.

ПСИХОЛОГИЯ

Неудачи Квята можно объяснить разными причинами. Были и собственные ошибки, как во время последней гонки в Сингапуре, и технические проблемы разного рода, а порой — и отсутствие удачи, которую россиянин никак не может поймать за хвост.

Накапливаясь, все это бьет в одну точку — по уверенности гонщика в своих силах. А ведь раньше этого у Квята было не занимать. Но, раз за разом приезжая во втором десятке или сходя с трассы, легко можно начать сомневаться и в собственном мастерстве, и в возможностях машины, и в прочности взаимопонимания с командой. В нынешнем сезоне Квят ни разу не опередил Сайнса, если тот добирался до финиша. И о том, что россиянин немного «поплыл», можно судить даже по тому, что он нецензурно выругался, не попав в третий сегмент квалификации в Сингапуре. По командной связи и в прямом телеэфире. Что же тогда происходит за закрытыми дверями?

«ХОНДА»

Естественно, что у японских мотористов, пусть они так и не построили нормальную силовую установку для «Макларена», тоже есть свои интересы. Для продвижения бренда на домашнем рынке им лучше всего подойдет японский гонщик за рулем «Торо Россо».

Сейчас в этом качестве боссы «Хонды» видят Нобухару Мацуситу, который при их непосредственном участии уже прошел через молодежную программу «Макларена». Но есть существенная проблема — у широко известного в узких кругах гонщика нет суперлицензии ФИА, необходимой для выступления в «Ф-1». И до ее получения японцу так же далеко, как Квяту до чемпионства. Из 40 баллов, которые необходимо заработать за три сезона, у Мацуситы пока есть… четыре. Сейчас он идет шестым в «Формуле-2» за четыре гонки до финиша сезона. Чтобы получить суперлицензию, ему нужно оказаться в тройке, от которой японца отделяют 37 очков. В противном случае «Хонде» останется только пытаться включить административный ресурс и просить ФИА об одолжении.

ЗА

ОПЫТ

Но, как бы то ни было, шансы Квята остаться в «Торо Россо» еще на сезон достаточно высоки. Даже если Мацусита получит суперлицензию, руководство команды, скорее всего, будет выбирать между ним и Пьером Гасли — самым талантливым продуктом юношеской программы «Ред Булла» на данный момент.

После известия об уходе Сайнса вероятность того, что его место займет именно француз, расценивалась почти как стопроцентная. Он идет тем же путем, что прошли Сайнс с Квятом, и в прошлом сезоне стал чемпионом в «Ф-2». Его появление в «Королевских гонках», по сути, было вопросом времени. Но при этом у Гасли нет боевого опыта в «Формуле-1», не говоря уже о Мацусите. А то, что руководители команды решатся посадить в призовые машины двух дебютантов разом, крайне сомнительно. В этом смысле Квят куда более надежный вариант. В крайнем случае, «Хонду» может утешить то, что Гасли в нынешнем сезоне борется за чемпионство в японской национальной серии «Супер Формула» и знаком болельщикам.

ПОЛИТИКА «РЕД БУЛЛА»

Не очень высоки шансы и на то, что «Торо Россо» вдруг начнет искать Гасли (или Мацусите) напарника на стороне. Согласно кадровой политике «Ред Булла», дочерняя команда всегда использовалась для обкатки талантов, которые потенциально могут перебраться в главную. Таким маршрутом прошли Себастьян Феттель, Дэн Риккьярдо, Макс Ферстаппен, да и сам Квят.