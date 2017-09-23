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23 сентября 2017, 21:01 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Сайнс: «Рено» — команда-мечта моего детства

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс, который в следующем году будет выступать за «Рено», признался, что стал наблюдать за Формулой-1 во многом благодаря этой команде и выступлениям Фернандо Алонсо в её составе в середине нулевых годов.

Пилот <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> <span class=error>Карлос</span> <span class=error>Сайнс</span> который в следующем году будет выступать за Рено признался что стал наблюдать за Формулой-1 во многом благодаря этой команде и выступлениям <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Алонсо</span> в её составе в середине нулевых годов. Увеличить
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«Я перехожу в команду, которая была командой-мечтой моего детства. «Рено» планирует возрождаться и это мотивирует. Они наблюдали за мной с середины 2016 года.

Я стал фанатом Формулы-1 потому что следил за Фернандо Алонсо и за тем, как он выигрывает гонки с «Рено». Стать пилотом этой команды — огромная честь. Я буду всегда благодарен руководству за доверие и за то, что они так долго не оставляли попыток заполучить меня в состав, — цитирует испанца Autosport.
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