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«Я перехожу в команду, которая была командой-мечтой моего детства. «Рено» планирует возрождаться и это мотивирует. Они наблюдали за мной с середины 2016 года.

Я стал фанатом Формулы-1 потому что следил за Фернандо Алонсо и за тем, как он выигрывает гонки с «Рено». Стать пилотом этой команды — огромная честь. Я буду всегда благодарен руководству за доверие и за то, что они так долго не оставляли попыток заполучить меня в состав, — цитирует испанца Autosport.