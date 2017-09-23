Сайнс: «Рено» — команда-мечта моего детства
Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс, который в следующем году будет выступать за «Рено», признался, что стал наблюдать за Формулой-1 во многом благодаря этой команде и выступлениям Фернандо Алонсо в её составе в середине нулевых годов.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я перехожу в команду, которая была
Я стал фанатом Формулы-1 потому что следил за Фернандо Алонсо и за тем, как он выигрывает гонки с «Рено». Стать пилотом этой команды — огромная честь. Я буду всегда благодарен руководству за доверие и за то, что они так долго не оставляли попыток заполучить меня в состав, — цитирует испанца Autosport.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter