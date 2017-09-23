Боттас: Попытаюсь догнать Феттеля в общем зачёте
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас полагает, что ему вполне по силам завершить чемпионат на втором месте в общем зачёте. По словам финна, за оставшиеся шесть гонок он попытается догнать в турнирной таблице пилотов Себастьяна Феттеля.
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«Думаю, что Феттель — моя следующая цель. И да, это возможно. С точки зрения завоёванных очков, у нас получилась хорошая гонка в Сингапуре, и, я надеюсь, что следующая пара этапов тоже будет для нас сильной. Но мы не собираемся недооценивать «Феррари». Конечно, они сильны и всё ещё могут провести сильные
Остаётся шесть гонок и на кону много очков, так что для меня Феттель хорошая цель. Я сконцентрирован на том, чтобы попытаться настигнуть Себастьяна и я уверен, что команда поддержит меня в этом. Я не думаю о отставании от Льюиса, так как на данный момент оно очень велико, — приводит слова Боттаса F1i.
После 14 этапов чемпионата Валттери Боттас занимает третье место в общем зачёте, имея в активе 212 очков. У идущего на второй строчке Себастьяна Феттеля 235 очков.
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