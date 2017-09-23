Ди Реста, Масса и Кубица претендуют на одно место в «Уильямсе»

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Как сообщает Motorsport, в список вошел нынешний пилот команды Фелипе Масса, который изъявил желание продолжать карьеру в «Формуле-1».

Его место может занять Пол ди Реста, который в качестве резервного пилота выступал в нынешнем сезоне и провел один «Гран-при». Также рассматривается вариант с приглашением поляка Роберта Кубицы, который проводил в нынешнем сезоне тесты с «Рено», вернувшись за руль впервые с 2011 года, когда попал в тяжелую аварию в ралли.