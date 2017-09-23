Ди Реста, Масса и Кубица претендуют на одно место в «Уильямсе»
«Уильямс» рассматривает трех гонщиков на место напарника Лэнса Стролла в следующем сезоне.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как сообщает Motorsport, в список вошел нынешний пилот команды Фелипе Масса, который изъявил желание продолжать карьеру в «Формуле-1».
Его место может занять Пол ди Реста, который в качестве резервного пилота выступал в нынешнем сезоне и провел один «Гран-при». Также рассматривается вариант с приглашением поляка Роберта Кубицы, который проводил в нынешнем сезоне тесты с «Рено», вернувшись за руль впервые с 2011 года, когда попал в тяжелую аварию в ралли.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter