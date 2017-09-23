Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/31100467/
23 сентября 2017, 10:57 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

ФИА будет наказывать пилотов за неправильное расположение на стартовой решетке

ФИА ужесточила правила в части расположения болида на стартовой решетке перед началом гонки.

<span class=error>ФИА</span> ужесточила правила в части расположения болида на стартовой решетке перед началом гонки. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поводом для пересмотра регламента стал случай в гонке «Гран-при Китая». Себастьян Феттель на «Феррари» после прогревочного круга стал значительно левее стартового слота, так что автоматическая система определения фальстарта его не видела.

Как сообщает F1i, с 2018 года стюарды будут наказывать пилотов во время гонки, если они будут располагаться на старте так, что их не увидит система распознавания.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
18 сентября

Что происходит в "Спартаке". Интервью Леонида Федуна

Руни вынесли приговор

Наконец-то все стало ясно с контрактом Месси