ФИА будет наказывать пилотов за неправильное расположение на стартовой решетке

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Поводом для пересмотра регламента стал случай в гонке «Гран-при Китая». Себастьян Феттель на «Феррари» после прогревочного круга стал значительно левее стартового слота, так что автоматическая система определения фальстарта его не видела.

Как сообщает F1i, с 2018 года стюарды будут наказывать пилотов во время гонки, если они будут располагаться на старте так, что их не увидит система распознавания.