Бергер отрицает скорый уход Матешица из Формулы-1

«Я думаю, утверждение о том, что Матешиц устал от Формулы-1 неправильное. Конечно, он недоволен текущей ситуацией в своих командах, но «Ред Булл» всё ещё очень силён. С другой стороны, не иметь в распоряжении силовой установки, которая может принести титул — разочаровывает.

Как бы то ни было, невозможно представить ситуацию, когда всё всегда идёт хорошо. «Ред Булл» всегда был терпелив и сейчас ситуация требует терпения. На фоне всего этого свет в конце тоннеля уже виднеется. Я говорю о сотрудничестве «Торо Россо» и «Хонды». Я верю в «Хонду» и в то, что компания способна предоставить топ-двигатель.

Что касается потенциального сотрудничества «Ред Булл» и «Астон Мартин», то об этом говорить слишком рано, но я сомневаюсь, что у них есть необходимые ресурсы, — цитирует Бергера F1i.