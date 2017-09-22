ФИА не отказалась от решения ужесточить лимит на моторы в Ф-1 с 2018 года
Всемирный совет по автоспорту, прошедший вчера, утвердил решение ужесточить лимит на моторы в Формуле-1 с 2018 года.
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Таким образом, в ФИА не прислушались к многочисленным просьбам и пожеланиями участников чемпионата.
Согласно решению количество двигателей внутреннего сгорания, турбин и генераторов
Ужесточение лимита произойдёт на фоне увеличения количества этапов. В следующем сезоне в календаре Формулы-1 будет предусмотрен 21
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