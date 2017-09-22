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22 сентября 2017, 13:42 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

ФИА не отказалась от решения ужесточить лимит на моторы в Ф-1 с 2018 года

Всемирный совет по автоспорту, прошедший вчера, утвердил решение ужесточить лимит на моторы в Формуле-1 с 2018 года.

Всемирный совет по автоспорту прошедший вчера утвердил решение ужесточить лимит на моторы в Формуле-1 с 2018 года. Увеличить
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Таким образом, в ФИА не прислушались к многочисленным просьбам и пожеланиями участников чемпионата.

Согласно решению количество двигателей внутреннего сгорания, турбин и генераторов MGU-H будет сокращено до трёх за сезон, сообщает официальный сайт ФИА. Кроме того, количество таких компонентов установки как генератор MGU-K, аккумулятор системы рекуперации и электронный блок управления будет сокращено до двух.

Ужесточение лимита произойдёт на фоне увеличения количества этапов. В следующем сезоне в календаре Формулы-1 будет предусмотрен 21 Гран-при.
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