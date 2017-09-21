ФИА изменила систему начисления баллов для получения суперлицензии
В ФИА приняли решения внести изменения в систему начисления баллов для завоевания суперлицензии.
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Для получения разрешения на участие в Формуле-1 молодым пилотам
В частности, пилоты занявшие места с первого по третье в общем зачёте этого чемпионата получат необходимые 40 баллов. Возможность получить сразу 40 очков имеют также победители и
В других сериях количество начисленных очков за победу в чемпионате сокращается. Если раньше титул в Формуле-3 давал возможность завоевать 30 баллов, то теперь звание чемпиона серии может добавить в копилку пилота 25 баллов.
Сокращение начисляемых очков коснулось также Формулы V8 3.5, LMP1,
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