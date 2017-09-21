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21 сентября 2017, 13:38 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Двигатель на болиде Феттеля не пострадал в аварии в Сингапуре

Двигатель на болиде «Феррари» Себастьяна Феттеля не пострадал в аварии на старте Гран-при Сингапура и может быть вновь использован в гонках, сообщает Autosport.

Двигатель на болиде <span class=error>Феррари</span> Себастьяна <span class=error>Феттеля</span> не пострадал в аварии на старте <nobr>Гран-при </nobr>Сингапура и может быть вновь использован в гонках сообщает Autosport. Увеличить
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На старте гонки в Сепанге немец угодил в аварию, в которую также были вовлечены его напарник Кими Райкконен и гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Все трое в результате инцидента сошли.

После изучения силовой установки в Маранелло пришли к выводу, что третий двигатель не получил повреждений и может быть вновь использован в оставшихся шести гонках, если это потребуется.

По состоянию на текущий момент Феттель и Райкконен использовали по три двигателя внутреннего сгорания, по три блока MGU-H и MGU-K, по три батареи и блока управляющей электроники и по четыре турбины.
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