Двигатель на болиде Феттеля не пострадал в аварии в Сингапуре

На старте гонки в Сепанге немец угодил в аварию, в которую также были вовлечены его напарник Кими Райкконен и гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Все трое в результате инцидента сошли.



После изучения силовой установки в Маранелло пришли к выводу, что третий двигатель не получил повреждений и может быть вновь использован в оставшихся шести гонках, если это потребуется.



По состоянию на текущий момент Феттель и Райкконен использовали по три двигателя внутреннего сгорания, по три блока MGU-H и MGU-K, по три батареи и блока управляющей электроники и по четыре турбины.