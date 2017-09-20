Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/31073013/
20 сентября 2017, 23:58 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон: Думаю, борьба за титул будет плотной

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал положение в общем зачёте чемпионата. По словам британца, невзирая на отрыв в 28 очков от ближайшего преследователя, он ожидает плотной борьбы в гонке за титул.

Пилот Мерседеса <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон прокомментировал положение в общем зачёте чемпионата. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Нас ещё ждёт гонка в Японии, где потребуется прижимная сила, так что определённо это трасса будет для нас не самой подходящей. Нам будет сложно также в Бразилии и Мексике. Честно говоря, думаю, что борьба будет очень плотной. Сложно предугадать. Мы узнаем это точно, когда придёт время», — цитирует британца Nextgen-Auto.

После 14 этапов чемпионата у лидирующего в зачёте Льюиса Хэмилтона 263 очка, а у его ближайшего преследователя, Себастьяна Феттеля, — 235.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп