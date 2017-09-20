В 2019 году Сайнс может выступить за «Ред Булл»
Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс, который проведёт следующий сезон в составе «Рено», может стать гонщиком «Ред Булл» в 2019 году, сообщает Marca.
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Согласно договорённости между «Рено» и «Ред Булл», права на него всё ещё принадлежат австрийцам. В частности, они имеют возможность вернуть пилота в свои ряды после завершения сезона 2018 года. Если же руководство команды откажется от этой опции, у Сайнса не останется обязательств перед «Ред Булл».
Ожидается, что в случае возвращения Сайнса в программу «Ред Булл», он больше не будет выступать за «Торо Россо» и получит возможность попробовать свои силы в главной команде. Это объясняется тем, что в следующем году контракты с командой заканчиваются как у Даниэля Риккардо, так и у Макса Ферстаппена, и не совсем ясно, захотят ли они продолжать выступления за команду из
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