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20 сентября 2017, 15:09 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Кевин Дюрант извинился за критику в адрес Билли Донована и «Оклахома-Сити»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант извинился за критику в адрес главного тренера Билли Донована и «Оклахома-Сити Тандер».

Форвард <span class=error>Голден</span> <span class=error>Стэйт</span> Уорриорз <span class=error>Кевин</span> <span class=error>Дюрант</span> извинился за критику в адрес главного тренера Билли <span class=error>Донована</span> и Оклахома-Сити <span class=error>Тандер</span>. Увеличить
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«Я использую “Твиттер” для связи с болельщиками. Мне кажется, это отличный способ для контакта с ними. Но это зашло слишком далеко. Это иногда случается, когда я веду дебаты о том, что очень люблю: играть в баскетбол.

Я не сожалею, что отвечал на чью-то критику или общался с болельщиками в “Твиттере”. Но я сожалею, что использовал имя своего бывшего тренера и организации, за которую играл. Это было по-детски. Это было идиотизмом — все эти слова. Я сожалею об этом, и я извиняюсь перед ними за свой поступок», — приводит слова Дюранта ESPN.
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Баскетболист Мозгов присоединится к «Бруклину» 25 сентября

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