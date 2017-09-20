Кевин Дюрант извинился за критику в адрес Билли Донована и «Оклахома-Сити»

«Я использую “Твиттер” для связи с болельщиками. Мне кажется, это отличный способ для контакта с ними. Но это зашло слишком далеко. Это иногда случается, когда я веду дебаты о том, что очень люблю: играть в баскетбол.



Я не сожалею, что отвечал на чью-то критику или общался с болельщиками в “Твиттере”. Но я сожалею, что использовал имя своего бывшего тренера и организации, за которую играл. Это было по-детски. Это было идиотизмом — все эти слова. Я сожалею об этом, и я извиняюсь перед ними за свой поступок», — приводит слова Дюранта ESPN.