Кевин Дюрант извинился за критику в адрес Билли Донована и «Оклахома-Сити»
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант извинился за критику в адрес главного тренера Билли Донована и «Оклахома-Сити Тандер».
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Видимо, что-то случилось...
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«Я использую “Твиттер” для связи с болельщиками. Мне кажется, это отличный способ для контакта с ними. Но это зашло слишком далеко. Это иногда случается, когда я веду дебаты о том, что очень люблю: играть в баскетбол.
Я не сожалею, что отвечал на
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