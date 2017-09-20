Ферстаппен: Лучший шанс «Ред Булл» на победу упущен
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что в Сингапуре у него были лучшие шансы одержать победу в
Гран-при в этом сезоне.
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Голландец сошёл на старте гонки в результате аварии с участием пилотов «Феррари» Кими Райкконена и Себастьяна Феттеля.
«Это, конечно, был наш лучший шанс получить хороший результат. И этого не случилось. Но весь год всё складывается не в мою пользу. Так что, быть может, это должно произойти ещё пару раз, а потом у нас, возможно, будет несколько лет, когда всё будет хорошо для нас», — цитирует Ферстаппена Autosport.
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