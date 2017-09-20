Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/31066539/
20 сентября 2017, 13:57 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Булье: Алонсо хочет остаться в «Макларене»

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье сообщил, что Фернандо Алонсо заинтересован в том, чтобы остаться в команде на 2018 год, когда конюшня перейдёт на двигатели «Рено».

Гоночный директор <span class=error>Макларена</span> <span class=error>Эрик</span> <span class=error>Булье</span> сообщил что <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Алонсо</span> заинтересован в том чтобы остаться в команде на 2018 год когда конюшня перейдёт на двигатели Рено. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Ему это интересно, и он месяцами говорил об этом, о конкурентоспособной машине. Мы в “Макларене” рады, что акционеры сделали выбор в пользу спорта, а не бизнеса, и решили заменить поставщика двигателей.

ДНК “Макларена” — быть конкурентоспособным, команда всегда была в тройке лучших. Сегодня мы знаем, что у нас есть достойное шасси, которое, при наличии двигателя, равного по уровню с моторами конкурентов, позволило бы нам оказаться в тройке лидеров. Для нас важно быть конкурентоспособными вне зависимости от того, какую роль играет Фернандо.

Мы должны были принять это решение для себя. Но если вы хотите быть конкурентоспособными, вам нужен не только хороший мотор, но и хороший пилот», — цитирует Булье официальный сайт Формулы-1.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп