Булье: Алонсо хочет остаться в «Макларене»

«Ему это интересно, и он месяцами говорил об этом, о конкурентоспособной машине. Мы в “Макларене” рады, что акционеры сделали выбор в пользу спорта, а не бизнеса, и решили заменить поставщика двигателей.



ДНК “Макларена” — быть конкурентоспособным, команда всегда была в тройке лучших. Сегодня мы знаем, что у нас есть достойное шасси, которое, при наличии двигателя, равного по уровню с моторами конкурентов, позволило бы нам оказаться в тройке лидеров. Для нас важно быть конкурентоспособными вне зависимости от того, какую роль играет Фернандо.



Мы должны были принять это решение для себя. Но если вы хотите быть конкурентоспособными, вам нужен не только хороший мотор, но и хороший пилот», — цитирует Булье официальный сайт Формулы-1.