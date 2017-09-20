6 худших моторов в истории Формулы-1
«Хонда», не расстраивайся: жуткий провал случился даже у «Порше».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Команда Формулы-1 «Макларен» избавилась от «Хонды» после трёх безрадостных сезонов, по ходу которых японский турбодвижок то демонстрировал хоть
На данный момент японский проект, отправленный «на перевоспитание» в «Торо Россо», — однозначный провал.
Мы решили вспомнить другие случаи, когда идея создать свой мотор для Формулы-1 оборачивалась катастрофой. Оказалось, что самый плодовитый период — начало 90-х, когда турбомоторы
«Альфа Ромео»: сход до старта
Начнём
Первые же тесты принесли разочарование: за три дня сломались два мотора и одна коробка передач. На следующих испытаниях ситуация сильно лучше не стала. Опечаленный пилот «Лижье» Рене Арну жёстко раскритиковал как скорость, так и надёжность двигателя, сравнив его с «объедками» и «бомбой». Итальянцы сочли критику француза отличным поводом разорвать контракт менее чем за месяц до старта чемпионата — несмотря на отчаянные попытки «Лижье» спасти ситуацию.
Французам пришлось в спешке закупать устаревшие двигатели «БМВ», ну, а злополучный мотор «Альфа Ромео» до
«Субару»: между тракторами и ралли
Начало 90-х —
Японцы подготовили оппозитный двигатель, чья мощность едва ли составляла 500 л.с. — по меркам Ф-1 крохи! Вдобавок ко всему инженеры команды лишь в самый последний момент сумели приспособить необычный движок к машине. Результат оказался предсказуем: несмотря на заводскую поддержку, «Колони» болталась на дне. Терпение «Субару» иссякло быстро, и уже летом команда была продана обратно Энцо Колони. А японцы через несколько лет выстрелят в чемпионате мира по ралли.
Грёзы инженера «Феррари»
В том же 1990 году мощно провалилась и ещё одна затея. Правда, в данном случае вообще непонятно, на что рассчитывали её авторы.
На фоне смены регламента перед сезоном-89 Роччи начал предлагать свой
Техника проигрывала даже автомобилям Формулы-3000 — Гэри Брэбем и Бруно Джакомелли предсказуемо ни разу не прошли барьер предквалификации. К тому же постоянные поломки даже не давали возможности попробовать поработать над улучшениями. От провального мотора решили отказаться и попробовать поставить «Джадд». Случился анекдот: новый двигатель плохо помещался на место предшественника, и в итоге от автомобиля на первой же тренировке отлетел капот. «Лайф» помучилась ещё пару этапов и развалилась.
Неудачное возвращение «Порше»
Немцы стали одними из двух главных триумфаторов турбоэры Формулы-1 в 80-х годах. Мотор
Так или иначе, от возвращения немецких мотористов ждали многого — и напрасно. Новый двигатель «Порше» оказался и тяжёлым, и ненадёжным, и заведомо устаревшим. Говорили даже, что фактически немцы просто взяли две старые
«Ямаха»: сказка без счастливого конца
Ещё одна компания, позарившаяся на идею выстрелить с атмосферным мотором — и тоже выбравшая не самого успешного партнёра. «Ямаха» в 1989 году стала новым поставщиком аутсайдеров из команды «Закспид». Японцы подготовили двигатель OX88 на основе своих прежних разработок. Тесты сразу обнажили проблемы: двигатель постоянно ломался, «Ямахе» пришлось его дефорсировать. Проблемы продолжались: например, однажды мотор сломался спустя пять секунд после того, как был заведён!
Как ни странно, на первом этапе сезона Бернд Шнайдер даже пробился на старт гонки — повторить такое достижение затем удалось лишь раз. Провал привёл к скорой кончине команды: компания West решила не оставаться титульным спонсором (чтобы в 1997 году вернуться в Ф-1 с «Маклареном»). «Закспид» ушла в историю, а вот «Ямаха» после годичной паузы вернулась уже с обновлённым двигателем V12. Получилось не сильно лучше: «Брэбем» взял за сезон три очка, «Джордан» год спустя — лишь одно.
Японцы вновь не сдались, и с третьей попытки дело пошло лучше: новый 10-цилиндровый двигатель был создан совместно с компанией «Джадд». После трёх лет с «Тирреллом» именно «Ямаха» чуть не довезла «Эрроуз» Деймона Хилла до победы на
«Пежо»: крах французского проекта
Компания «Пежо» решила перейти в Формулу-1 перед сезоном-1994. Удачный момент: «Макларен» как раз искал нового партнёра после ухода «Хонды» и года с клиентскими моторами «Форд». Однако союз оказался неудачным: пусть за год и было завоёвано восемь подиумов, стороны решили расстаться. «Макларен» не устроила потрясающая ненадёжность моторов из Франции. В частности, памятен пожар на
Двигатели «Пежо» с радостью перехватил «Джордан» — и стороны довольно неплохо сотрудничали на протяжении трёх лет. Однако в «Пежо» ждали большего. В 1997 году помышляли было об уходе, но тут сформировался французский «проект мечты» с «Простом». Он привёл к полному краху: к концу 2000 года стороны окончательно рассорились на фоне слабой надёжности мотора и невыразительных качеств шасси. Ален Прост публично назвал мотористов главной проблемой команды, в ответ на что «Пежо» обнародовал мощность мотора: заявленные 792 л.с. были на тот момент вполне приличным показателем. Так или иначе, моторист с радостью и облегчением покинул Формулу-1, оставив «Прост» агонизировать в сезоне-2001. «Пежо» остановился в шаге от антирекорда «Ямахи»: 115
«Хочу, чтобы одно было для всех абсолютно ясно, — заявлял в августе 2000 года тогдашний президент “Пежо” Фредерик
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter