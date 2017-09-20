6 худших моторов в истории Формулы-1

Команда Формулы-1 «Макларен» избавилась от «Хонды» после трёх безрадостных сезонов, по ходу которых японский турбодвижок то демонстрировал хоть какой-то прогресс, то вновь выглядел безнадёжно и получал от Фернандо Алонсо звание «мотора GP2».

На данный момент японский проект, отправленный «на перевоспитание» в «Торо Россо», — однозначный провал.



Мы решили вспомнить другие случаи, когда идея создать свой мотор для Формулы-1 оборачивалась катастрофой. Оказалось, что самый плодовитый период — начало 90-х, когда турбомоторы только-только запретили, а легендарный «Косуорт» DFV безнадёжно устарел. Тут-то многие и попробовали проявить себя — и предсказуемо провалились.

«Альфа Ромео»: сход до старта

Начнём всё-таки с турбодвижка. «Альфа Ромео» в конце 70-х мечтала о повторении побед на заре Формулы-1, но так и не добилась своего в качестве моториста «Брэбема». С собственной заводской командой дела пошли ещё хуже, но итальянцы не сдались и после годичной паузы в сезоне-1987 планировали осуществить новую попытку с крепкими середняками из «Лижье». Был подготовлен рядный 4-цилиндровый мотор 415T мощностью 850 л.с.

Первые же тесты принесли разочарование: за три дня сломались два мотора и одна коробка передач. На следующих испытаниях ситуация сильно лучше не стала. Опечаленный пилот «Лижье» Рене Арну жёстко раскритиковал как скорость, так и надёжность двигателя, сравнив его с «объедками» и «бомбой». Итальянцы сочли критику француза отличным поводом разорвать контракт менее чем за месяц до старта чемпионата — несмотря на отчаянные попытки «Лижье» спасти ситуацию.



Французам пришлось в спешке закупать устаревшие двигатели «БМВ», ну, а злополучный мотор «Альфа Ромео» до Гран-при не добрался. В том числе потому, что как раз тогда контроль над компанией получил «Фиат», которому вовсе не был нужен конкурент «Феррари». Даже чисто гипотетический. Правда, «Альфа Ромео» ещё пару лет поставляла моторы соотечественникам из «Оселлы» — но в 1988-м даже запретила упоминать свой бренд в названии двигателя. Для «Оселлы» и её автомобиля под характерным индексом FA1L год оказался действительно провальным — и последним в чемпионате.

«Субару»: между тракторами и ралли

Начало 90-х — по-своему золотое время для мотористов Формулы-1. Сколько крупных и мелких компаний пытались построить свои атмосферные движки! Не стали исключением и японцы из «Субару», которые тогда ещё только начинали свой победный путь в ралли, зато славились тракторами и прочей сельскохозяйственной техникой. Партнёра для дебюта японцы выбрали не самого успешного: скромную и погрязшую в долгах команду «Колони». «Субару» выкупил контрольный пакет акций и начал готовиться к дебюту в сезоне-1990.



Японцы подготовили оппозитный двигатель, чья мощность едва ли составляла 500 л.с. — по меркам Ф-1 крохи! Вдобавок ко всему инженеры команды лишь в самый последний момент сумели приспособить необычный движок к машине. Результат оказался предсказуем: несмотря на заводскую поддержку, «Колони» болталась на дне. Терпение «Субару» иссякло быстро, и уже летом команда была продана обратно Энцо Колони. А японцы через несколько лет выстрелят в чемпионате мира по ралли.

Грёзы инженера «Феррари»

В том же 1990 году мощно провалилась и ещё одна затея. Правда, в данном случае вообще непонятно, на что рассчитывали её авторы. Экс-инженер «Феррари» Франко Роччи давно вынашивал идею необычного мотора W12, который в теории сочетал компактные размеры V8 и мощность V12. Правда, в «Скудерии» идею почему-то не оценили.



На фоне смены регламента перед сезоном-89 Роччи начал предлагать свой всё-таки созданный двигатель потенциальным клиентом, но на новинку никто не клюнул. Что делать в такой ситуации? Правильно: создавать собственную команду «Лайф»! Роччи и компания выкупили машину нереализованного проекта FIRST F1, переименовали её в L190 и установили тот самый «волшебный» движок. Увы, чуда не произошло: мотор оказался слабым и ненадёжным, да и шасси от него не отставало.



Техника проигрывала даже автомобилям Формулы-3000 — Гэри Брэбем и Бруно Джакомелли предсказуемо ни разу не прошли барьер предквалификации. К тому же постоянные поломки даже не давали возможности попробовать поработать над улучшениями. От провального мотора решили отказаться и попробовать поставить «Джадд». Случился анекдот: новый двигатель плохо помещался на место предшественника, и в итоге от автомобиля на первой же тренировке отлетел капот. «Лайф» помучилась ещё пару этапов и развалилась.

Неудачное возвращение «Порше»

Немцы стали одними из двух главных триумфаторов турбоэры Формулы-1 в 80-х годах. Мотор TAG-Porsche позволил Ники Лауде и Алену Просту взять три чемпионских титула в 1984—1986 годах. Постепенно «Порше» начал проигрывать гонку обновлений «Хонде» и в 1988-м благоразумно свернул программу. Свернул, чтобы совсем скоро вернуться уже с атмосферным двигателем V12. Увы, в качестве партнёра на сей раз выступил лишь скромный «Эрроуз» (он же «Футуорк»), да и никакой поддержки TAG уже не было.

Так или иначе, от возвращения немецких мотористов ждали многого — и напрасно. Новый двигатель «Порше» оказался и тяжёлым, и ненадёжным, и заведомо устаревшим. Говорили даже, что фактически немцы просто взяли две старые турбо-шестёрки, выкинули из них турбины и объединили в один мотор. Конечно, свою лепту внесло и слабое шасси: когда прямо по ходу сезона контракт был разорван и «Футуорк» перешёл на моторы «Форд», результаты едва ли стали лучше. Так или иначе, в «Порше» не стали искать нового клиента и быстренько прикрыли проект, словно ничего не было. С тех пор концерн «Фольксваген» никак не может решиться на новую попытку Ф-1.

«Ямаха»: сказка без счастливого конца

Ещё одна компания, позарившаяся на идею выстрелить с атмосферным мотором — и тоже выбравшая не самого успешного партнёра. «Ямаха» в 1989 году стала новым поставщиком аутсайдеров из команды «Закспид». Японцы подготовили двигатель OX88 на основе своих прежних разработок. Тесты сразу обнажили проблемы: двигатель постоянно ломался, «Ямахе» пришлось его дефорсировать. Проблемы продолжались: например, однажды мотор сломался спустя пять секунд после того, как был заведён!



Как ни странно, на первом этапе сезона Бернд Шнайдер даже пробился на старт гонки — повторить такое достижение затем удалось лишь раз. Провал привёл к скорой кончине команды: компания West решила не оставаться титульным спонсором (чтобы в 1997 году вернуться в Ф-1 с «Маклареном»). «Закспид» ушла в историю, а вот «Ямаха» после годичной паузы вернулась уже с обновлённым двигателем V12. Получилось не сильно лучше: «Брэбем» взял за сезон три очка, «Джордан» год спустя — лишь одно.

Японцы вновь не сдались, и с третьей попытки дело пошло лучше: новый 10-цилиндровый двигатель был создан совместно с компанией «Джадд». После трёх лет с «Тирреллом» именно «Ямаха» чуть не довезла «Эрроуз» Деймона Хилла до победы на Гран-при Венгрии — 1997. Увы, поломка копеечной детали откинула британца на второе место, а «Ямаха» после сезона решила покинуть Формулу-1. Пусть последняя версия мотора оказалась неплохой, это не оправдывает полного провала его предков в лице V8 и V12.

«Пежо»: крах французского проекта

Компания «Пежо» решила перейти в Формулу-1 перед сезоном-1994. Удачный момент: «Макларен» как раз искал нового партнёра после ухода «Хонды» и года с клиентскими моторами «Форд». Однако союз оказался неудачным: пусть за год и было завоёвано восемь подиумов, стороны решили расстаться. «Макларен» не устроила потрясающая ненадёжность моторов из Франции. В частности, памятен пожар на Гран-при Великобритании, когда движок Мартина Брандла эффектно полыхнул прямо на старте! Да и вообще в «Макларене» считали, что их партнёры не в состоянии понять, что нужно сделать для успеха в Ф-1.

Двигатели «Пежо» с радостью перехватил «Джордан» — и стороны довольно неплохо сотрудничали на протяжении трёх лет. Однако в «Пежо» ждали большего. В 1997 году помышляли было об уходе, но тут сформировался французский «проект мечты» с «Простом». Он привёл к полному краху: к концу 2000 года стороны окончательно рассорились на фоне слабой надёжности мотора и невыразительных качеств шасси. Ален Прост публично назвал мотористов главной проблемой команды, в ответ на что «Пежо» обнародовал мощность мотора: заявленные 792 л.с. были на тот момент вполне приличным показателем. Так или иначе, моторист с радостью и облегчением покинул Формулу-1, оставив «Прост» агонизировать в сезоне-2001. «Пежо» остановился в шаге от антирекорда «Ямахи»: 115 Гран-при в Ф-1 без единой победы. Японцы промучились на гонку дольше.