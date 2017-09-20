Перес пожертвовал свыше $ 168 тыс. пострадавшим от землетрясения в Мексике

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Об этом мексиканец сообщил в своём официальном «твиттере», призвав других неравнодушных людей присоединиться к нему.

19 сентября в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1, которое унесло жизни более 240 человек.

«За каждый пожертвованный $ 1 фонду Серхио Переса фонд Карлоса Слима пожертвует $ 5. Я жертвую 3 млн песо ($ 168,3 тыс.). Пожалуйста, помогите!» — написал Перес в своём «твиттере».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">For each $1 that <a href="https://twitter.com/FundChecoPerez">@FundChecoPerez</a> receives <a href="https://twitter.com/Fund_CarlosSlim">@Fund_CarlosSlim</a> will donate $5. I donate 3M pesos to the cause. Please help! <a href="https://twitter.com/hashtag/DonateForMexico?src=hash">#DonateForMexico</a> <a href="https://t.co/nDfEapV6Rv">pic.twitter.com/nDfEapV6Rv</a></p>— Sergio Pérez (@SChecoPerez) <a href="https://twitter.com/SChecoPerez/status/910371100781105152">20 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>