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20 сентября 2017, 12:31 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Перес пожертвовал свыше $ 168 тыс. пострадавшим от землетрясения в Мексике

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес пожертвовал в фонд помощи пострадавшим от землетрясения в Мексике более $ 168 тыс.

Пилот Форс Индия <span class=error>Серхио</span> <span class=error>Перес</span> пожертвовал в фонд помощи пострадавшим от землетрясения в Мексике более 168 тыс. Увеличить
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Об этом мексиканец сообщил в своём официальном «твиттере», призвав других неравнодушных людей присоединиться к нему.

19 сентября в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1, которое унесло жизни более 240 человек.

«За каждый пожертвованный $ 1 фонду Серхио Переса фонд Карлоса Слима пожертвует $ 5. Я жертвую 3 млн песо ($ 168,3 тыс.). Пожалуйста, помогите!» — написал Перес в своём «твиттере».
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