Михаэль Шумахер продолжит лечение в США?

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А именно — в Даллас, где семья Шумахера владеет крупной фермой по разведению рогатого скота и где находится клиника специалиста по нейрологическим проблемам Марка Уикса. «У нас большой опыт работы с такого рода пациентами. В Европе нет клиник, которые чаще нас сталкиваются с подобными случаями», — заверяет Уикс.

Меж тем о нынешнем состоянии 48-летнего автогонщика известно крайне мало. Семья держит в строжайшей тайне всю медицинскую информацию. Известно лишь, что здоровье Михаэля Шумахера «слабое», и именно поэтому жена гонщика Коринна решила обратиться за помощью в США.