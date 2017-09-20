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20 сентября 2017, 12:27 | Авто/мото: Формула-1 | Прессбол

Михаэль Шумахер продолжит лечение в США?

Семикратного чемпиона «Формулы 1» Михаэля Шумахера, в декабре 2013 года получившего тяжелую черепно-мозговую травму, могут перевезти на лечение в США, сообщает F1i.соm.

Михаэль Шумахер с женой Кориной на церемонии бракосочетания Увеличить
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А именно — в Даллас, где семья Шумахера владеет крупной фермой по разведению рогатого скота и где находится клиника специалиста по нейрологическим проблемам Марка Уикса. «У нас большой опыт работы с такого рода пациентами. В Европе нет клиник, которые чаще нас сталкиваются с подобными случаями», — заверяет Уикс.

Меж тем о нынешнем состоянии 48-летнего автогонщика известно крайне мало. Семья держит в строжайшей тайне всю медицинскую информацию. Известно лишь, что здоровье Михаэля Шумахера «слабое», и именно поэтому жена гонщика Коринна решила обратиться за помощью в США.

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