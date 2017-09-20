Землетрясение в Мексике не нанесло ущерба трассе, принимающей этап Ф-1
По предварительной информации, мексиканская трасса, принимающая этап Формулы-1, не пострадала в результате мощного землетрясения, произошедшего 19 сентября.
Землетрясение магнитудой 7,1 балла, эпицентр которого находился неподалеку от города Атенсинго в штате Пуэбла, примерно в 120 километрах от Мехико, унесло жизни более 240 человек.
Учитывая, что до этапа Ф-1 в Мексике осталось около месяца, возникли вопросы относительно того, сможет ли трасса принять гонку.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter