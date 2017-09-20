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20 сентября 2017, 11:37 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Землетрясение в Мексике не нанесло ущерба трассе, принимающей этап Ф-1

По предварительной информации, мексиканская трасса, принимающая этап Формулы-1, не пострадала в результате мощного землетрясения, произошедшего 19 сентября.

Землетрясение магнитудой 7,1 балла, эпицентр которого находился неподалеку от города Атенсинго в штате Пуэбла, примерно в 120 километрах от Мехико, унесло жизни более 240 человек.

Учитывая, что до этапа Ф-1 в Мексике осталось около месяца, возникли вопросы относительно того, сможет ли трасса принять гонку.

Пресс-служба автодрома в официальном «твиттере» сообщила следующее: «Информации об ущербе трассы не проступало».
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