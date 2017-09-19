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19 сентября 2017, 15:25 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Лауда: В аварии на старте гонки в Сингапуре виноват Феттель

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда возложил на пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля вину за аварию на старте гонки Гран-при Сингапура, в результате которой с дистанции сошёл он сам, а также его напарник Кими Райкконен и гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

<span class=error>Неисполнительный</span> председатель совета директоров Мерседеса Ники <span class=error>Лауда</span> возложил на пилота <span class=error>Феррари</span> Себастьяна <span class=error>Феттеля</span> вину за аварию на старте гонки <nobr>Гран-при </nobr>Сингапура в результате которой с дистанции сошёл он сам а также его напарник <span class=error>Кими</span> Райкконен и гонщик Ред <span class=error>Булл</span> Макс Ферстаппен. Увеличить
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© AP 2017

Стюарды, изучив эпизод, пришли к выводу, что это был гоночный инцидент, и решили никого не наказывать.

«Очевидно, что это была вина Себастьяна. Я не знаю, почему он так рискует на этом важном этапе чемпионата мира», — цитирует Лауду Osterreich.
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