Лауда: В аварии на старте гонки в Сингапуре виноват Феттель
Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда возложил на пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля вину за аварию на старте гонки
Гран-при Сингапура, в результате которой с дистанции сошёл он сам, а также его напарник Кими Райкконен и гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
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© AP 2017
Стюарды, изучив эпизод, пришли к выводу, что это был гоночный инцидент, и решили никого не наказывать.
«Очевидно, что это была вина Себастьяна. Я не знаю, почему он так рискует на этом важном этапе чемпионата мира», — цитирует Лауду Osterreich.
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