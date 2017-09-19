Лауда: В аварии на старте гонки в Сингапуре виноват Феттель

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Стюарды, изучив эпизод, пришли к выводу, что это был гоночный инцидент, и решили никого не наказывать.



«Очевидно, что это была вина Себастьяна. Я не знаю, почему он так рискует на этом важном этапе чемпионата мира», — цитирует Лауду Osterreich.