Хит-парад Сингапура: Сайнс схитрил, «Феррари» провалилась

Гонщик дня: Карлос Сайнс

Гран-при Сингапура выдался тяжёлым для всех, кроме первой тройки. Фактически все заслуги Хэмилтона, Риккардо и Боттаса свелись к тому, что они избежали аварии на старте. А избежали они её либо потому, что провалились в квалификации, либо (в случае Риккардо и Боттаса) из-за плохого старта. Сомнительная причина для похвалы, правда?

Другое дело — все остальные. Позади тройки лидеров борьба шла на каждом рестарте, несмотря на узкую сингапурскую трассу. В итоге, победителем в этой борьбе и лучшим из остальных стал Карлос Сайнс. Испанец опередил и традиционно идущую четвёртой «Форс Индия», и выстреливших в квалификации пилотов «Макларена» и «Рено» (хотя тут Карлосу очень повезло со сходами Алонсо и Хюлькенберга). «Торо Россо» два года не видел такого успеха. Жаль, что напарнику Карлоса поддержать этот порыв не удалось.

Лучший обгон: Магнуссен и Окон проходят Массу

В «Уильямсе» катастрофически долго реагировали на изменения трассы и оставили Массу на дождевых шинах, когда все давно перешли на промежуточные. В итоге бразилец стал постепенно откатываться назад. В какой-то момент его нагнали «Хаас» Кевина Магнуссена и «Форс Индия» Эстебана Окона.

Изначально казалось, что Магнуссен просто объедет медленный «Уильямс», но Масса решил сопротивляться. Сначала дело дошло до контакта колёсами, потом Кевин заблокировал колёса на входе в поворот и дал Фелипе контратаковать. «Уильямс» вновь вырвался вперёд, но за «Хаасом» осталась лучшая траектория. В восьмом повороте он перекрыл Массе дорогу, и тут сзади накатил Окон. Француз пытался пройти обоих соперников разом, но Магнуссен успел прижать его к стене и отстоять позицию. Шикарная борьба трёх болидов. И в отличие от первого поворота — безо всяких аварий!

Лучшая тактика: Карлос Сайнс

Карлос и его команда приняли смелое решение стартовать на промежуточных шинах, которое полностью оправдалось. Когда под первым сейфти-каром многим пришлось совершать пит-стоп, испанец уже оказался на «правильных» шинах и оказался четвёртым. При этом на более изношенных колёсах Сайнс удерживал оппонентов позади.



Был и ещё один шаг, который стал бы для Сайнса верным — смена промежуточной резины на «суперсофт». В условиях плотного пелотона и постоянной борьбы «ультрасофт» мог бы не выдержать, и тогда соперники Карлоса наверняка столкнулись бы с проблемами под финиш. Но тут сейфти-кар сыграл уже против «Торо Россо»: его третий выезд позволил всем растянуть резину до конца гонки.

Сюрприз этапа: Джолион Палмер

Возможно, «Рено» стоило раньше объявить об уходе Джолиона Палмера? По крайней мере, прочитав в Интернете о разрыве контракта, британец выдал лучшую гонку в карьере. И успех Джолиона несправедливо будет списывать только на счастливое стечение обстоятельств.

Всё началось ещё в квалификации, когда Палмер не прошёл в Q3, но не прошёл не как обычно закономерно, а не прошёл обидно. Остановился в крошечном шаге. В гонке же британец постоянно поднимался вверх из-за аварий и тактических расхождений. В какой-то момент после чужих пит-стопов он красовался аж вторым!

Конечно, в «Рено» отчаянно затянули с пит-стопом и Переса пропустили именно из-за этого. Но итоговое шестое место — блестящий результат. Не зря уже появилась шутка от знаменитого твиттер-аккаунта BadF1Stats: «Каждый раз, когда Палмер оказывается без места на следующий сезон, он финиширует в первой шестёрке».

Провал этапа: «Феррари»

Это был лучший для «Феррари» Гран-при из тех, что остались в сезоне. Подходящая трасса, шикарная квалификация, сильное отставание «Мерседеса»… И они умудрились проиграть этап со счётом 0:40.



Понятно, что аварию в первом повороте нельзя было предсказать. Но кто бы ни был виноват в ней: Кими, Себастьян, Макс или стечение обстоятельств, команда, которая борется за титул, не имеет права так рисковать. Пилоты «Скудерии» повели себя неоправданно резко и поплатились за это.

Цитата этапа: Кристиан Хорнер

«Как вообще можно прийти к выводу после просмотра повтора, что в аварии надо винить Макса? Я не представляю. Вы можете видеть, что Себастьян весьма агрессивно смещается влево, Кими едет вправо, а Макс не может испариться. Он держал прямую траекторию. Очень обидно, что он таким образом выбыл из гонки. Себ сдвинулся слева, выжимая и выжимая. Это гонки, такие вещи случаются, когда три машины готовятся войти в поворот, но Макс не мог просто взять и исчезнуть. Вероятно, Себ не мог видеть, что с другой стороны от Макса был Кими. Он был агрессивен с Максом, а Кими делал то же самое с другой стороны — результат вы видите. Каждый, кто обвиняет Ферстаппена, должен проверить зрение!».