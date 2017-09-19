Итальянская пресса раскритиковала «Феррари» и Феттеля после ГП Сингапура

«Феррари» сделала всё неправильно. Красные автомобили уничтожили себя сами таким образом, что даже лучший режиссёр фильмов ужасов не мог бы себе представить, — отмечает издание La Gazzetta dello Sport.



На первой полосе итальянское издание Corriere dello Sport опубликовало: «Нет, Феттель! Только не так! Первые 300 метров в Сингапуре были одним из самых катастрофических событий для “Феррари” за последнее десятилетие». Tuttosport добавило: «Катастрофический инцидент уничтожил надежды Маранелло на титул. Всего за несколько секунд сезон был уничтожен», а La Stampa написала: «Теперь Хэмилтон может шагать к титулу чемпиона мира».