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19 сентября 2017, 15:22 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Итальянская пресса раскритиковала «Феррари» и Феттеля после ГП Сингапура

Итальянская пресса подвергла жёсткой критике «Феррари» и Себастьяна Феттеля после катастрофического старта в гонке Гран-при Сингапура, в результате которого сошли оба гонщика «Скудерии».

Итальянская пресса подвергла жёсткой критике <span class=error>Феррари</span> и Себастьяна <span class=error>Феттеля</span> после катастрофического старта в гонке <nobr>Гран-при </nobr>Сингапура в результате которого сошли оба гонщика <span class=error>Скудерии</span>. Увеличить
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«Феррари» сделала всё неправильно. Красные автомобили уничтожили себя сами таким образом, что даже лучший режиссёр фильмов ужасов не мог бы себе представить, — отмечает издание La Gazzetta dello Sport.

На первой полосе итальянское издание Corriere dello Sport опубликовало: «Нет, Феттель! Только не так! Первые 300 метров в Сингапуре были одним из самых катастрофических событий для “Феррари” за последнее десятилетие». Tuttosport добавило: «Катастрофический инцидент уничтожил надежды Маранелло на титул. Всего за несколько секунд сезон был уничтожен», а La Stampa написала: «Теперь Хэмилтон может шагать к титулу чемпиона мира».
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