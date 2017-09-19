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19 сентября 2017, 14:29 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Вольф: Боттас не является пилотом номер два

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отметил, что, хотя у Льюиса Хэмилтона и выше шансы на победу в чемпионате, чем у Валттери Боттаса, никакой градации на пилота номер один и пилота номер два в команде нет.

Руководитель Мерседеса <span class=error>Тото</span> <span class=error>Вольф</span> отметил что хотя у <span class=error>Льюиса</span> Хэмилтона и выше шансы на победу в чемпионате чем у <span class=error>Валттери</span> <span class=error>Боттаса</span> никакой градации на пилота номер один и пилота номер два в команде нет. Увеличить
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«Я думаю, ясно, что шансы Льюиса на победу в чемпионате выше, чем у Валттери. Как и раньше, мы будем оценивать ситуацию, но она становится всё яснее после каждой гонки.

Я не хочу говорить, что один гонщик является пилотом номер один, потому что это может повлиять на мотивацию второго… Я имею в виду другого гонщика», — цитирует Вольфа GrandPrix.
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