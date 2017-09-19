Вольф: Боттас не является пилотом номер два

«Я думаю, ясно, что шансы Льюиса на победу в чемпионате выше, чем у Валттери. Как и раньше, мы будем оценивать ситуацию, но она становится всё яснее после каждой гонки.



Я не хочу говорить, что один гонщик является пилотом номер один, потому что это может повлиять на мотивацию второго… Я имею в виду другого гонщика», — цитирует Вольфа GrandPrix.