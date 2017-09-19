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19 сентября 2017, 14:11 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Феррари» возьмёт в Малайзию больше «суперсофта», чем «Мерседес»

Пилоты Формулы-1 определились с выбором покрышек на Гран-при Малайзии, который будет проходить c 29 сентября по 1 октября на трассе «Сепанг».

Пилоты Формулы-1 определились с выбором покрышек на <nobr>Гран-при </nobr>Малайзии который будет проходить c 29 сентября по 1 октября на трассе <span class=error>Сепанг</span>. Увеличить
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Лидеры чемпионата — «Феррари» и «Мерседесс» — в предпочтениях в выборе резины на предстоящую гонку разошлись. Гонщики «Феррари» Кими Райкконен и Себастьян Феттель решили взять в Малайзию по девять комплектов «суперсофта», три комплекта «софта» и по одному «медиуму».

Гонщики «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас возьмут в Малайзию всего по семь комплектов «суперсофта». При этом Льюис решил взять ещё пять комплектов «софта» и один набор шин «медиум», а Боттас — четыре «софта» и два «медиума».

Гонщики «Торо Россо» Даниил Квят и Карлос Сайнс-младший решили взять по восемь «суперсофтов», четыре «софта» и одному «медиуму».
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