«Феррари» возьмёт в Малайзию больше «суперсофта», чем «Мерседес»
Пилоты Формулы-1 определились с выбором покрышек на
Гран-при Малайзии, который будет проходить c 29 сентября по 1 октября на трассе «Сепанг».
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Лидеры чемпионата — «Феррари» и «Мерседесс» — в предпочтениях в выборе резины на предстоящую гонку разошлись. Гонщики «Феррари» Кими Райкконен и Себастьян Феттель решили взять в Малайзию по девять комплектов «суперсофта», три комплекта «софта» и по одному «медиуму».
Гонщики «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас возьмут в Малайзию всего по семь комплектов «суперсофта». При этом Льюис решил взять ещё пять комплектов «софта» и один набор шин «медиум», а Боттас — четыре «софта» и два «медиума».
Гонщики «Торо Россо» Даниил Квят и Карлос
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