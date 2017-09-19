«Феррари» возьмёт в Малайзию больше «суперсофта», чем «Мерседес»

Лидеры чемпионата — «Феррари» и «Мерседесс» — в предпочтениях в выборе резины на предстоящую гонку разошлись. Гонщики «Феррари» Кими Райкконен и Себастьян Феттель решили взять в Малайзию по девять комплектов «суперсофта», три комплекта «софта» и по одному «медиуму».



Гонщики «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас возьмут в Малайзию всего по семь комплектов «суперсофта». При этом Льюис решил взять ещё пять комплектов «софта» и один набор шин «медиум», а Боттас — четыре «софта» и два «медиума».



Гонщики «Торо Россо» Даниил Квят и Карлос Сайнс-младший решили взять по восемь «суперсофтов», четыре «софта» и одному «медиуму».