Хэмилтон: Я не стану менять свой подход к гонкам
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сказал, что не намерен менять свой подход к гонкам в оставшихся
Гран-при после того, как увеличил отрыв от Себастьяна Феттеля до 28 очков, одержав победу в Сингапуре.
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«Я определённо ничего не буду менять, потому что этот подход работает. Независимо от того, что у меня есть, нет никаких причин
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