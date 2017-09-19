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19 сентября 2017, 14:26 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон: Я не стану менять свой подход к гонкам

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сказал, что не намерен менять свой подход к гонкам в оставшихся Гран-при после того, как увеличил отрыв от Себастьяна Феттеля до 28 очков, одержав победу в Сингапуре.

Пилот Мерседеса <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон сказал что не намерен менять свой подход к гонкам в оставшихся <nobr>Гран-при </nobr>после того как увеличил отрыв от Себастьяна <span class=error>Феттеля</span> до 28 очков одержав победу в Сингапуре. Увеличить
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«Я определённо ничего не буду менять, потому что этот подход работает. Независимо от того, что у меня есть, нет никаких причин что-то менять. Это идеальный баланс между агрессией и осторожностью в одно и то же время. Формула работает, поэтому я просто продолжу ею пользоваться», — цитирует Хэмилтона F1Today.
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