Хэмилтон: Я не стану менять свой подход к гонкам

«Я определённо ничего не буду менять, потому что этот подход работает. Независимо от того, что у меня есть, нет никаких причин что-то менять. Это идеальный баланс между агрессией и осторожностью в одно и то же время. Формула работает, поэтому я просто продолжу ею пользоваться», — цитирует Хэмилтона F1Today.