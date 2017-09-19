Гран-при Китая и Бахрейна поменяются местами в календаре Ф-1 на 2018 год
Гран-при Китая и Гран-при Бахрейна, вероятнее всего, поменяются местами в календаре Формулы-1 с 2018 года.
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Видимо, что-то случилось...
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Об этом сообщил известный обозреватель Ф-1 Джо Сейвард.
«Одна из первых заметок “A-B-C”, которая была для меня закодированным сообщением, означает: “Австралия (Australia) — Бахрейн (Bahrain) — Китай (China)”. И это новый календарь, который должен быть объявлен на этой неделе, когда Всемирный совет по автоспорту проведёт встречу в Париже.
Кажется, что промоутеры гонок попросили поменять последовательность ACB на ABC, и ФИА, скорее всего, согласится на это. Китайцы хотят отодвинуть дату проведения
Итак, сезон 2018 года начнётся с
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