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https://sport.mail.ru/news/formula1/31053259/
19 сентября 2017, 13:12 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Гран-при Китая и Бахрейна поменяются местами в календаре Ф-1 на 2018 год

Гран-при Китая и Гран-при Бахрейна, вероятнее всего, поменяются местами в календаре Формулы-1 с 2018 года.

Гран-при Китая и Гран-при Бахрейна вероятнее всего поменяются местами в календаре Формулы-1 с 2018 года. Увеличить
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Об этом сообщил известный обозреватель Ф-1 Джо Сейвард.

«Одна из первых заметок “A-B-C”, которая была для меня закодированным сообщением, означает: “Австралия (Australia) — Бахрейн (Bahrain) — Китай (China)”. И это новый календарь, который должен быть объявлен на этой неделе, когда Всемирный совет по автоспорту проведёт встречу в Париже.

Кажется, что промоутеры гонок попросили поменять последовательность ACB на ABC, и ФИА, скорее всего, согласится на это. Китайцы хотят отодвинуть дату проведения Гран-при от даты фестиваля Цинмин, также известного как день поджигания гробниц, когда люди посещают могилы своих предков. Это трёхдневный период с 5 по 7 апреля, которого лучше избегать, так как это может повлиять на количество зрителей.

Итак, сезон 2018 года начнётся с Гран-при Австралии 25 марта, но затем Китай и Бахрейн поменяются местами: гонка в Бахрейне пройдёт 8 апреля, а в Китае — 15 апреля», — написал Сейвард в своём блоге.
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