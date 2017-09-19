Француз Окон продлил контракт с командой «Формулы-1» «Форс Индия» на сезон-2018

«Теперь все официально. Я могу сказать, что я очень счастлив остаться в “Форс Индии” на следующий сезон», — написал Окон.

Французский гонщик дебютировал в «Формуле-1» в прошлом сезоне, заменив в составе команды «Манор» индонезийца Рио Харьянто. В ноябре прошлого года он подписал однолетний контракт с «Форс Индией». В текущем сезоне 20-летний Окон набрал 56 очков и занимает восьмое место в общем зачете.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">It's official, and I can say that I'm very happy to stay with <a href="https://twitter.com/ForceIndiaF1">@forceindiaf1</a> <a href="https://twitter.com/MercedesAMG">@mercedesamg</a> for 2018!????Let's go for more!?? <a href="https://twitter.com/hashtag/EO31?src=hash">#EO31</a> <a href="https://t.co/NJjE4v34iD">pic.twitter.com/NJjE4v34iD</a></p>— Esteban Ocon (@OconEsteban) <a href="https://twitter.com/OconEsteban/status/910048602407493632">19 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ранее контракт с «Форс Индией» продлил мексиканский гонщик Серхио Перес.