Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/31051973/
19 сентября 2017, 12:01 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Француз Окон продлил контракт с командой «Формулы-1» «Форс Индия» на сезон-2018

ТАСС, 19 сентября. Французский пилот Эстебан Окон в сезоне 2018 года продолжит выступать за команду чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Форс Индия». Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Twitter.

«Теперь все официально. Я могу сказать, что я очень счастлив остаться в “Форс Индии” на следующий сезон», — написал Окон.

Французский гонщик дебютировал в «Формуле-1» в прошлом сезоне, заменив в составе команды «Манор» индонезийца Рио Харьянто. В ноябре прошлого года он подписал однолетний контракт с «Форс Индией». В текущем сезоне 20-летний Окон набрал 56 очков и занимает восьмое место в общем зачете.

Ранее контракт с «Форс Индией» продлил мексиканский гонщик Серхио Перес.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Петров: Столкновение на старте ГП Сингапура — это просто стечение обстоятельств

Петров: Столкновение на старте ГП Сингапура — это просто стечение обстоятельств

Российский гонщик Виталий Петров дал свою оценку столкновению на старте гонки Гран-при Сингапура, в результате которого сошли пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Кими Райкконен, а также гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Еще 7 новостей  Все новости

Олимпийские чемпионы Пхенчхана-2018 получат от государства по 4 млн рублей

Будогосский заявил, что у него нет оснований покидать пост главы судейского корпуса РФС

Александр Карелин: ценю людей, которых еще не испоганила цивилизация

СМИ: конфликт футболистов Кавани и Неймара мог произойти из-за бонуса лучшему бомбардиру