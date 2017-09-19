Француз Окон продлил контракт с командой «Формулы-1» «Форс Индия» на сезон-2018
ТАСС, 19 сентября. Французский пилот Эстебан Окон в сезоне 2018 года продолжит выступать за команду чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Форс Индия». Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Twitter.
«Теперь все официально. Я могу сказать, что я очень счастлив остаться в “Форс Индии” на следующий сезон», — написал Окон.
Французский гонщик дебютировал в «Формуле-1» в прошлом сезоне, заменив в составе команды «Манор» индонезийца Рио Харьянто. В ноябре прошлого года он подписал однолетний контракт с «Форс Индией». В текущем сезоне 20-летний Окон набрал 56 очков и занимает восьмое место в общем зачете.
Ранее контракт с «Форс Индией» продлил мексиканский гонщик Серхио Перес.
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