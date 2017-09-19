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19 сентября 2017, 11:38 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Петров: Столкновение на старте ГП Сингапура — это просто стечение обстоятельств

Российский гонщик Виталий Петров дал свою оценку столкновению на старте гонки Гран-при Сингапура, в результате которого сошли пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Кими Райкконен, а также гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Российский гонщик Виталий <span class=error>Петров</span> дал свою оценку столкновению на старте гонки <nobr>Гран-при </nobr>Сингапура в результате которого сошли пилоты <span class=error>Феррари</span> Себастьян <span class=error>Феттель</span> и <span class=error>Кими</span> Райкконен а также гонщик Ред <span class=error>Булл</span> Макс Ферстаппен. Увеличить
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© РИА "Новости"

«Разобраться в ситуации действительно непросто, но я всё же по большей части согласен с судьями — однозначно определить, кто в данной ситуации виноват, почти невозможно, а потому и в наказаниях нет смысла. Это стечение обстоятельств. Сразу несколько факторов совпали, что в результате и привело к такому итогу.

Для начала стоит просто сказать, что никаких претензий к Максу Ферстаппену в данном моменте предъявить невозможно. У него не было шансов как-то избежать столкновения, и инициатором всего этого он точно не был. Максу банально не оставили места два “Феррари”, но и кого-то одного из них виновником назначить невозможно.

Кими удался отличный старт. Мне в один момент показалось, что как только он вышел вперёд относительно Макса, то чуть-чуть сместился в правую сторону, но если такое движение и было, то совсем уж незначительное. Винить Райкконена в столкновении очень сложно, ведь это Ферстаппен резко сместился в его сторону. Но Макс сам реагировал на действия Феттеля.

Если рассматривать инцидент с позиции Себастьяна, то его тоже сложно в чём-то обвинить. Мы часто видели подобные манёвры на стартах. Феттель не выжимал Макса с трассы. Там было ещё более чем достаточно места для одной машины, а Кими Себ просто не мог видеть. Многие сейчас говорят, что Феттелю не стоило так рисковать, ведь он ведёт борьбу за победу в чемпионате, но мне на самом деле не кажется, что его действия были какими-то особенно агрессивными. Нет, он действовал во вполне привычной манере, пытаясь защитить лидерство, что на этой трассе достаточно важно.

Ещё раз: он не выдавливал Макса за пределы трассы, не прижимал его к стене. Он стартовал с поула и всё ещё был впереди, а потому действовать в подобной манере имел полное право. Проблема только в том, что он не знал о хорошем старте Кими. Обстоятельства сложились таким образом, что пострадали сразу три машины, и в результате схода Феттеля у Льюиса Хэмилтона появилась возможность создать очень хороший отрыв в чемпионате», — написал Петров в своём блоге на Motorsport.
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