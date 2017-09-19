Петров: Столкновение на старте ГП Сингапура — это просто стечение обстоятельств
Российский гонщик Виталий Петров дал свою оценку столкновению на старте гонки
Гран-при Сингапура, в результате которого сошли пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Кими Райкконен, а также гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Разобраться в ситуации действительно непросто, но я всё же по большей части согласен с судьями — однозначно определить, кто в данной ситуации виноват, почти невозможно, а потому и в наказаниях нет смысла. Это стечение обстоятельств. Сразу несколько факторов совпали, что в результате и привело к такому итогу.
Для начала стоит просто сказать, что никаких претензий к Максу Ферстаппену в данном моменте предъявить невозможно. У него не было шансов
Кими удался отличный старт. Мне в один момент показалось, что как только он вышел вперёд относительно Макса, то
Если рассматривать инцидент с позиции Себастьяна, то его тоже сложно в
Ещё раз: он не выдавливал Макса за пределы трассы, не прижимал его к стене. Он стартовал с поула и всё ещё был впереди, а потому действовать в подобной манере имел полное право. Проблема только в том, что он не знал о хорошем старте Кими. Обстоятельства сложились таким образом, что пострадали сразу три машины, и в результате схода Феттеля у Льюиса Хэмилтона появилась возможность создать очень хороший отрыв в чемпионате», — написал Петров в своём блоге на Motorsport.
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