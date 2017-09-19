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19 сентября 2017, 0:13 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Алонсо: Надеюсь, достигну соглашения с «Маклареном»

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо, чей контракт с командой из Уокинга истекает по завершении нынешнего сезона, заявил, что всё-таки надеется продолжить сотрудничество и в дальнейшем.

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«Всегда говорил, что приму решение после того, как выбор сделает команда. “Макларен” на минувшей неделе анонсировал проект на ближайшие пару лет, теперь же я изучу его в деталях. Даже невзирая на результаты, у меня было три прекрасных года с “Маклареном”, и я надеюсь, что мы сумеем достигнуть соглашение», — цитирует испанца Sky Sports.
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