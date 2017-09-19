Алонсо: Надеюсь, достигну соглашения с «Маклареном»

«Всегда говорил, что приму решение после того, как выбор сделает команда. “Макларен” на минувшей неделе анонсировал проект на ближайшие пару лет, теперь же я изучу его в деталях. Даже невзирая на результаты, у меня было три прекрасных года с “Маклареном”, и я надеюсь, что мы сумеем достигнуть соглашение», — цитирует испанца Sky Sports.