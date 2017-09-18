Гран-при Аргентины может вернуться в календарь Формулы-1 в 2019 году
Гоночный директор ФИА Чарли Уайтинг заявил, что
Гран-при Аргентины, при определённых условиях, может вновь вернуться в календарь чемпионата Формулы-1.
«Я посещал автодром в Аргентине и написал отчёт, какую работу им предстоит сделать. Сейчас дело — за промоутерами. Как и на любом автодроме, который отсутствовал в календаре 20 лет, для возвращения нужно
Самое важное, сделать эту трассу более привлекательной и быстрой, чем она была в 1990-е годы. Если все условия будут выполнены, гонка может вернуться в календарь в 2019 году, — приводит слова Уайтинга Paddoctalk.
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