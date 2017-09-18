«Чтобы победить в Сингапуре, Льюису Хэмилтону требовалось чудо, и он его получил!» — сообщает о событиях The Telegraph. «Победа британца имеет огромное значение — теперь он на 28 очков опережает своего главного соперника, который выбыл из борьбы уже в первом повороте», — продолжает The Guardian. Британцы празднуют победу своего соотечественника, для которого этот успех может стать первым шагом на пути к четвёртому чемпионскому титулу. Но главным событием гонки, конечно, стало столкновение двух «Феррари» на стартовой прямой.

«Удар для всех, кто любит “Феррари”»

Столкновение двух «Феррари» с Максом Ферстаппеном привело к тому, что уже в первом повороте из борьбы выбыли два претендента на победу. Но куда более печальным фактом для «Скудерии» стало резкое отставание в чемпионате: Себастьян Феттель отстаёт уже на 28 очков и независимо от исхода следующей гонки останется догоняющим.

«Голландец на “Ред Булл” коснулся Кими, который вылетел в Себастьяна, и к третьему повороту немец финишировал в стене, — начинает рассказ о Гран-при Сингапура журналист La Corriere della Sera Даниэле Спаричи. — Между стартом с поула и двойным сходом пролетело лишь мгновение. “Мерседес” должен поблагодарить Санта Клауса за ранний подарок». Позже автор уточняет, что авария началась с манёвра Феттеля: «Немец попытался защитить позицию и сместил свою траекторию, неумышленно спровоцировав контакт между Ферстаппеном и Райкконеном».



«Могло ли всё закончиться ещё хуже? — задаётся вопросом Густо Ферронато из La Gazzetta dello Sport. — По возвращении из Сингапура моральный дух “Феррари” находится где-то ниже плинтуса. Отставание в чемпионате составляет уже 28 очков, что позволит “Мерседесу” более гибко применять командную тактику. И всё это красные отдали соперникам сами. Это настоящий кошмар».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZJfcmJFOYr/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Confirmed: No action taken by the stewards . #F1 #Formula1 #SingaporeGP #Verstappen #Vettel #Raikkonen</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by FORMULA 1® (@f1) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-17T16:09:03+00:00">Sep 17, 2017 at 9:09am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Болельщики в социальных сетях спорят кто виноват, но виноваты здесь все — и гонщики “Феррари”, и сама команда, — продолжает автор. — При таком расположении на стартовой решётке команда должна была проговорить с гонщиками все сценарии старта и расставить приоритеты. Основным должен быть безопасный старт Феттеля, Райкконен в таком случае должен был уходить вправо и блокировать Хэмилтона, а не бороться с Максом. Даже если бы Ферстаппен вышел вперёд, Феттель всё равно взял бы 18 очков и возглавил чемпионат».

«Я хотел бы обратиться ко всем фанатам “Феррари”: это пройдёт. Такое бывало в прошлом и, к сожалению, произойдёт в будущем, — пишет в своём блоге известный итальянский эксперт Лео Туррини. — Я бы не хотел винить в аварии Феттеля. Он был на поуле, он защищал его. Скажете, слишком сильно защищал? Возможно, но поставьте себя на его место. Это был жестокий удар для всех, кто любит “Феррари”. И настоящий подарок для Хэмилтона. Возможно, борьба на титул на этом закончится — я готов это признать, если придётся. Но после тьмы всегда наступает рассвет».

«Станет ли эта гонка определяющей, если в конце сезона Феттель проиграет титул? Накануне он проехал один из лучших кругов в своей карьере, завоевав поул, но уже через десять секунд после старта гонки тот успех ничего не значил, — пишет британская Sky Sports. — Учитывая как высоки ставки, манёвр Феттеля на старте был совершенно бессмысленным, не говоря уже о том, что Ферстаппен и Райкконен — не соперники в чемпионате. Возможно, это ещё один признак прессинга, в условиях которого Феттель порой принимает не лучшие решения. Из шести оставшихся гонок ни одна не даст “Феррари” того преимущества, которым она обладала в Сингапуре, а трасса в Малайзии — единственная из этих шести, где “Скудерия” побеждала хотя бы раз в этом десятилетии».

«Шаг назад с точки зрения чемпионских амбиций»

Журналист портала GPUpdate Филлип Хортон в дни Гран-при Сингапура написал развёрнутый материал о переходе «Макларена» на двигатели «Рено» — официально о сделке было объявлено в минувший уик-энд. В своих рассуждениях автор размышляет о том, что смена японских моторов на французские не убережёт Уокинг от технических проблем и напоминает, что Макс Ферстаппен в этом году проехал меньше кругов, чем Фернандо Алонсо — и это при том, что испанец пропускал Гран-при Монако.

«В “Макларене” часто повторяют, что намерены вновь стать топ-командой, но после 1999 года они были таковой лишь однажды — во время сотрудничества с Льюисом Хэмилтоном. В середине 2000-х вместе с “Мерседесом” “Макларен” был близок к тому, чтобы доминировать в Формуле-1, но, в любом случае, нельзя сказать, что “Хонда” уничтожила лучшую команду чемпионата. “Макларен” скатился в середину пелотона, и какими бы ни были проблемы с двигателями, к самой команде тоже есть ряд вопросов. Например, почему её механики по среднему времени пит-стопа занимают лишь восьмое место? Машина очень быстра в поворотах, но это действительно заслуга шасси или результат настроек под максимум прижимной силы? Мы никогда не узнаем», — отмечает Хортон.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZJRkYblnUD/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Good work by @svandoorne at the #SingaporeGP as he brings home points in P7. ???? #F1NightRace #McLaren #F1 #SV2</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by McLaren Honda (@mclaren) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-17T14:07:47+00:00">Sep 17, 2017 at 7:07am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Что же касается самой “Хонды”, то худшее для японцев уже позади. Но нет ни одного проекта, который сразу же раскрыл весь свой потенциал. Когда “Макларен” и “Хонда” объединились в конце 80-х, японцы уже несколько лет строили моторы для Формулы-1 и первые из них были просто ужасны, — напоминает автор. — Возможно, “Хонда” и не сможет сделать конкурентоспособный двигатель, но 2018 год будет лучше этого, учитывая достигнутый в этом сезоне прогресс».

«“Макларену” не хватило терпения, и теперь Уокинг стал клиентской командой, — заключает Хортон. — С “Рено” они наберут больше очков, возможно, поднимутся на подиум, где-то даже, может быть, выиграют, но они не будут бороться за титулы. Последние три года для “Макларена” получились унизительными, и теперь команда делает шаг вперёд в плане стартовой решётки, но это шаг назад с точки зрения чемпионских амбиций. Если проблемы “Хонды” продолжатся и с “Торо Россо”, для Уокинга это будет своего рода сатисфакцией, но если другой команде удастся воспользоваться результатами труда, заложенного в эти моторы “Маклареном”, позор будет практически несмываем».

«Будущее Квята не очевидно»

Карлос Сайнс в Сингапуре получил официальное подтверждение перехода в «Рено» в следующем году, а на следующий день завоевал лучший результат в Формуле-1 — четвёртое место. Вечером испанец заявил, что это его лучший день в «Больших призах». Для Даниила Квята, второй год выступающего с Карлосом за «Торо Россо», всё сложилось наоборот: не самая сильная квалификация и сход после ошибки. Казалось бы, в связи с уходом Сайнса позиции Квята в Фаэнце окрепли, но не все в паддоке это мнение разделяют.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.28703703703704% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BY3RMbqhkEh/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">A lot of race action coming up soon... ! Looking forward to it ? | Скоро нас ждёт много экшена на трассе! С нетерпением жду продолжения сезона</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Daniil Kvyat (@danydk1) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-10T14:18:11+00:00">Sep 10, 2017 at 7:18am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>