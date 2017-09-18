«Удар для всех, кто любит «Феррари». СМИ — об аварии на старте в Сингапуре
Итальянские слёзы, реквием по чемпионским амбициям «Макларена» и провал Квята — глазами западных СМИ.
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«Чтобы победить в Сингапуре, Льюису Хэмилтону требовалось чудо, и он его получил!» — сообщает о событиях The Telegraph. «Победа британца имеет огромное значение — теперь он на 28 очков опережает своего главного соперника, который выбыл из борьбы уже в первом повороте», — продолжает The Guardian. Британцы празднуют победу своего соотечественника, для которого этот успех может стать первым шагом на пути к четвёртому чемпионскому титулу. Но главным событием гонки, конечно, стало столкновение двух «Феррари» на стартовой прямой.
«Удар для всех, кто любит “Феррари”»
Столкновение двух «Феррари» с Максом Ферстаппеном привело к тому, что уже в первом повороте из борьбы выбыли два претендента на победу. Но куда более печальным фактом для «Скудерии» стало резкое отставание в чемпионате: Себастьян Феттель отстаёт уже на 28 очков и независимо от исхода следующей гонки останется догоняющим.
«Голландец на “Ред Булл” коснулся Кими, который вылетел в Себастьяна, и к третьему повороту немец финишировал в стене, — начинает рассказ о
«Могло ли всё закончиться ещё хуже? — задаётся вопросом Густо Ферронато из La Gazzetta dello Sport. — По возвращении из Сингапура моральный дух “Феррари” находится
«Болельщики в социальных сетях спорят кто виноват, но виноваты здесь все — и гонщики “Феррари”, и сама команда, — продолжает автор. — При таком расположении на стартовой решётке команда должна была проговорить с гонщиками все сценарии старта и расставить приоритеты. Основным должен быть безопасный старт Феттеля, Райкконен в таком случае должен был уходить вправо и блокировать Хэмилтона, а не бороться с Максом. Даже если бы Ферстаппен вышел вперёд, Феттель всё равно взял бы 18 очков и возглавил чемпионат».
«Я хотел бы обратиться ко всем фанатам “Феррари”: это пройдёт. Такое бывало в прошлом и, к сожалению, произойдёт в будущем, — пишет в своём блоге известный итальянский эксперт Лео Туррини. — Я бы не хотел винить в аварии Феттеля. Он был на поуле, он защищал его. Скажете, слишком сильно защищал? Возможно, но поставьте себя на его место. Это был жестокий удар для всех, кто любит “Феррари”. И настоящий подарок для Хэмилтона. Возможно, борьба на титул на этом закончится — я готов это признать, если придётся. Но после тьмы всегда наступает рассвет».
«Станет ли эта гонка определяющей, если в конце сезона Феттель проиграет титул? Накануне он проехал один из лучших кругов в своей карьере, завоевав поул, но уже через десять секунд после старта гонки тот успех ничего не значил, — пишет британская Sky Sports. — Учитывая как высоки ставки, манёвр Феттеля на старте был совершенно бессмысленным, не говоря уже о том, что Ферстаппен и Райкконен — не соперники в чемпионате. Возможно, это ещё один признак прессинга, в условиях которого Феттель порой принимает не лучшие решения. Из шести оставшихся гонок ни одна не даст “Феррари” того преимущества, которым она обладала в Сингапуре, а трасса в Малайзии — единственная из этих шести, где “Скудерия” побеждала хотя бы раз в этом десятилетии».
«Шаг назад с точки зрения чемпионских амбиций»
Журналист портала GPUpdate Филлип Хортон в дни
«В “Макларене” часто повторяют, что намерены вновь стать
«Что же касается самой “Хонды”, то худшее для японцев уже позади. Но нет ни одного проекта, который сразу же раскрыл весь свой потенциал. Когда “Макларен” и “Хонда” объединились в конце 80-х, японцы уже несколько лет строили моторы для Формулы-1 и первые из них были просто ужасны, — напоминает автор. — Возможно, “Хонда” и не сможет сделать конкурентоспособный двигатель, но 2018 год будет лучше этого, учитывая достигнутый в этом сезоне прогресс».
«“Макларену” не хватило терпения, и теперь Уокинг стал клиентской командой, — заключает Хортон. — С “Рено” они наберут больше очков, возможно, поднимутся на подиум,
«Будущее Квята не очевидно»
Карлос Сайнс в Сингапуре получил официальное подтверждение перехода в «Рено» в следующем году, а на следующий день завоевал лучший результат в Формуле-1 — четвёртое место. Вечером испанец заявил, что это его лучший день в «Больших призах». Для Даниила Квята, второй год выступающего с Карлосом за «Торо Россо», всё сложилось наоборот: не самая сильная квалификация и сход после ошибки. Казалось бы, в связи с уходом Сайнса позиции Квята в Фаэнце окрепли, но не все в паддоке это мнение разделяют.
«Даниил Квят упустил ещё один шанс выбраться из кризиса, — отмечает Марко Беллоро на страницах итальянского сайта FormulaPassion. — Год назад именно здесь россиянину удалось поправить дела после возвращения в “Торо Россо” и убедить “Ред Булл” продлить контракт. В этот раз, пока Карлос Сайнс на фоне объявления о переходе в “Рено” добился лучшего результата в Формуле-1, гонка Даниила бесславно завершилась в отбойнике. Теперь Квят занимает 19-е место в общем зачёте, у него на одно очко меньше, чем у Паскаля Верляйна, “золушки” из “Заубера”. У Сайнса 48 баллов против четырёх у Даниила — это в двенадцать раз больше».
«Несмотря на то, что в свете ухода Сайнса “Торо Россо” нужна хоть
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