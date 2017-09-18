Хэмилтон: Ферстаппен был у Феттеля в слепой зоне

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«Если посмотреть, например, на мой старт в Монце — когда ты отрываешься, то не можешь видеть парня на втором месте. Если они стартуют так же хорошо, как ты, то оказываются в слепой зоне, и трудно понять, где они находятся.

Так что ты сразу думаешь, как защитить своё место, сместиться внутрь и закрыть путь. Полагаю, это Феттель и делал. Когда ты так делаешь, то видишь соперников в зеркалах заднего вида или периферийным зрением. Но иногда ты понимаешь, что едешь впереди и тебе незачем следить за ними. Не знаю, было ли так у Себастьяна.