Джек Айткен и Сергей Сироткин протестируют болид «Рено» E20 в Хересе
Член гоночной академии «Рено» Джек Айткен впервые испытает болид Формулы-1 по ходу частных тестов, которые пройдут на этой неделе в «Хересе», сообщает GPUpdate.
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Также ожидается присутствие на частных испытаниях
Британский гонщик будет тестировать болид образца-2012 года «Лотус"/"Рено» E20, на котором ранее проводили испытания Сироткин, Николас Латифи и Роберт Кубица.
В текущем сезоне Айткен выступает в серии GP3 за команду ART Grand Prix и занимает второе место в личном зачёте, проигрывая лидеру чемпионата Джорджу Расселу 43 очка.
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