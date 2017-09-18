Джек Айткен и Сергей Сироткин протестируют болид «Рено» E20 в Хересе

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Также ожидается присутствие на частных испытаниях тест-пилота «Рено» Сергея Сироткина.



Британский гонщик будет тестировать болид образца-2012 года «Лотус"/"Рено» E20, на котором ранее проводили испытания Сироткин, Николас Латифи и Роберт Кубица.



В текущем сезоне Айткен выступает в серии GP3 за команду ART Grand Prix и занимает второе место в личном зачёте, проигрывая лидеру чемпионата Джорджу Расселу 43 очка.